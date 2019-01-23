Какие знаки Зодиака не могут жить друг без друга

Лев и Весы

Пожалуй, самая интересная зодиакальная пара. Гордый Лев, который любит, когда им восхищаются, привлекает очаровательных Весов, которые любят восхищаться другими. Представители этого знака – сильные личности, и именно это им нравится друг в друге.

Весы часто бывают собственниками, что может привести к проблемам с доверием. Льва это не будет особо беспокоить, хотя представителям других знаков зодиака он бы такое не смог позволить.

Эгоистичные Львы хорошо дополняют общительных и любезных Весов. Они всегда заботятся друг о друге.

Львы – любители находиться в центре внимания и быть главными, чем могут раздражать других, но только не Весов. Они воспринимают эту особенность Львов как признак сильного характера.

Весы любят изысканных Львов, а также то, как они балуют их роскошью. В целом им обоим нравится гламурный и богатый образ жизни. Неудивительно, почему они влюблены друг в друга.

И Весы, и Львы хорошие собеседники, поэтому у них никогда не будет проблем с общением.

Дева и Водолей

Союз Девы и Водолея предначертан небесами. Представители этих знаков зодиака смотрят в будущее и стремятся сделать его лучше. Девы помогают окружающим своей заботой, а вот Водолеи – своими знаниями и силой.

Водолеи любят читать нравоучения, а это может порой сильно раздражать Дев, но даже это не в силах их разлучить.

У Дев определенно есть козырь в рукаве. Они прекрасно знают, как подобрать нужный подход к своей пассии. Водолеи, в свою очередь, влюбляются в остроумных и педантичных представителей этого знака зодиака. Хоть это и необычно, но именно благодаря этому из них получится идеальная пара.

Все мы знаем, что противоположности притягиваются. Практичная Дева и мечтательный Водолей как нельзя лучше дополняют друг друга.

Они разделяют интерес к интеллектуальным беседам, а также любовь к новым идеям и концептам.