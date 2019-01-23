Эксклюзивно для читателей Limon.ee! Деловой гороскоп на китайский 2019 год от Ольги Далия

Овен – Мотивация

Карта (Коучинговые карты Далии Ольги) — Мотивация.

Мотивируйте себя на достижение, и успех не заставит себя долго ждать. Мы с вами - огненные знаки, поэтому будем зажигать по полной программе. Пробудите в себе ваш внутренний огонь, разожгите полено мотивацией изменить мир. Жгите по полной. Проснитесь от зимней спячки. Чтобы проснуться от зимней спячки, карта советует сходить на тренинг личностного роста или хотя бы прочитать мотивирующую литературу. Советую вам посетить в 2019 году тренинги личностного роста и читать мотивирующую литературу. Книги таких авторов — Андрей Парабеллум, Роберт Кийосаки, Дональд Трамп, Ронда Берн, Ден Кеннеди помогут Овнам проснуться от зимней спячки и начать зажигать на полную катушку. Я в вас верю! Нас, Овнов, не сбить с пути. Мы, как бараны, упёрто идём к своим целям напролом!

Телец – Возможность

Карта (Коучинговые карты Далии Ольги) — Возможность.

Друзья, держите свой нос по ветру, хвост трубой, а уши коромыслом, иначе вы упустите свой счастливый шанс. 2019 год для вас, дорогие тельцы, — это год стремительной динамики, активности и быстрых действий.

Так что, давайте, поднимайте свои ягодички и начинайте ими вертеть в ритме сальса, танго или танца живота. Кому что нравится. Будьте в потоке. Поймайте эту волну. Вы - на волне удачи! Словите и держите удачу за хвост.

Близнецы – Шок

Карта (Коучинговые карты Далии Ольги) — Шок.

Близнецы, в этом году вас могут поджидать неожиданные перемены в профессиональной деятельности. Возможно, вам придется резко поменять работу, открыть свой бизнес или же активно заниматься продвижением своего бизнеса, развитием вашего личного бренда.

Будьте открыты для перемен. Выходите из своей зоны комфорта навстречу новым горизонтам!

Рак – Выбор

Карта (Коучинговые карты Далии Ольги) — Выбор.

Эта карта указывает на необходимость выбора между двумя путями в жизни, двумя профессиями, двумя сферами деятельности, двумя вариантами бизнеса.

Необходимо будет в 2019 году сделать какой-то очень важный выбор, который изменит всю вашу жизнь.

Лев – Мудрость

Карта (Коучинговые карты Далии Ольги) — Мудрость.

Для вас этот год, дорогие Львы, время переоценки ваших жизненных убеждений и целей. Когда вы делаете один шаг вперёд, не забывайте отходить назад и смотреть вдаль, на перспективу.

Также карта «Мудрость» может означать для вас, что в ваш бизнес или в проект вкладывается масса энергии, в то время как он, возможно, больше нуждается в хорошей организации.

Дева – Успех

Карта (Коучинговые карты Далии Ольги) — Успех.

2019 год — это время вашего пиара. Вы, наконец-то, становитесь гуру. Найдите в себе силы, поставьте новые задачи и осуществите тот самый рывок, который сделает вас известным и популярным.

Весы – Амбиции

Гороскоп для знака зодиака Весы на 2019 год.