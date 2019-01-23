Вот это декольте... 40-летняя супермодель вышла в свет в очень откровенном наряде

ФОТО: Vida Press

Солнцезащитные очки, голые ноги в туфлях на шпильке, легкое пальто и открытая грудь... По Сильвии и не скажешь, что снимки сделаны в Париже в середине января.

Отметим, что когда-то Сильвия и ее бывший муж, воспитанник нидерландского "Аякса", являлись самой знаменитой футбольной парой в своей стране.

Она носила звание самой сексуальной женщины Голландии и стала прототипом одной из Барби, а Рафаэл был успешным футболистом и выиграл серебро на чемпионате мира. В 2005 году влюбленные оформили отношения, а в 2013-м их агент сообщил о разводе.

Сначала сообщали, что Сильвия призналась мужу в измене с летчиком. Затем— что Рафаэл в разгар яростного спора во время новогодней вечеринки якобы ударил ее по лицу, что и стало последней каплей. Потом Сильвия обручилась с бизнесменом-миллионером из Дубая, но и с ним порвала отношения.