«Не переубеждайте меня!» Ведьма Алиса протестует против решения Рийгикогу и объявляет голодовку

Ведьма Алиса поделилась вчера в Instagram постом, объявляющим, что она начнет голодовку до тех пор, пока не будет изменено решение о продолжении звероводства.

«Завтра я объявлю, что буду голодать, пока решение не будет изменено. Мое решение принято, и нет необходимости переубеждать меня!» – написала медиум в своем посте.

Напомним, что во вторник, 22 января, Рийгикогу отклонил 18 предложений депутатов Европарламента о запрете пушных ферм, который предусматривает пятилетний переходный период перед их полным закрытием: 28 депутатов проголосовали против, 25 поддержали законопроект и только один воздержался.