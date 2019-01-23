Ср, 23.01.2019
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  • «Не переубеждайте меня!» Ведьма Алиса протестует против решения Рийгикогу и объявляет голодовку

«Не переубеждайте меня!» Ведьма Алиса протестует против решения Рийгикогу и объявляет голодовку

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Alisa Verde

ФОТО: TV3

Победительница эстонской «Битвы экстрасенсов» Алиса Верде вечером 22 января объявила в социальных сетях, что она начнет голодовку. А связано это с тем, что медиум хочет остановить работу меховых ферм на территории Эстонии. 

Ведьма Алиса поделилась вчера в Instagram постом, объявляющим, что она начнет голодовку до тех пор, пока не будет изменено решение о продолжении звероводства.

«Завтра я объявлю, что буду голодать, пока решение не будет изменено. Мое решение принято, и нет необходимости переубеждать меня!» – написала медиум в своем посте.

Напомним, что во вторник, 22 января, Рийгикогу отклонил 18 предложений депутатов Европарламента о запрете пушных ферм, который предусматривает пятилетний переходный период перед их полным закрытием: 28 депутатов проголосовали против, 25 поддержали законопроект и только один воздержался.

Согласно исследованию Kantar Emor, проведенному по заказу Loomus, 69% эстонцев не поддерживают выращивание и убийство животных с целью получения меха.

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