Ср, 23.01.2019
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Кайли Дженнер на яхте засветила соблазнительные бедра в купальнике

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ФОТО: Vida Press

Модель и звезда реалити-шоу вовсю наслаждается отдыхом на побережье. 

Модель и одна из сестер Кардашян - Кайли Дженнер после фотосессии в образе "фламинго" отправилась на отдых с давней подругой Джордин Вудс и дочкой Сторми, которая скоро будет праздновать день рождения.

Звезда буквально засыпала поклонников фотографиями с райского уголка, правда, не уточняя, где именно она находится.

Во время отдыха вся девчачья компания похвасталась похожими неоновыми купальниками. Кстати, Кайли прихватила с собой на отдых еще и костюмчик такого же модного цвета.

Судя по публикациям Кайли, девушки наслаждались тропическими видами, ужином на песке при свечах и роскошной виллой с бассейном на берегу океана. 

Также Кайли успела совершить морской вояж на яхте. На соответствующем снимке модель лежит на палубе в купальнике с анималистическим принтом, придерживая рукой шляпу.

ФОТО: Vida Press

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