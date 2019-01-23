Актуально! Как согреться в самую холодную погоду

1. Одежда. Зимняя одежда предназначена не для того, чтобы согревать ваше тело, а для того, чтобы не выпускать то тепло, которое тело выделяет. При этом голова вовсе не является основным источником тепла, как это утверждалось неоднократно, и здесь происходит точно такая же теплопотеря, как и в любой другой зоне тела. Одевайтесь в несколько слоев для того, чтобы свести процесс потери тепла до минимума.

2. Движения. Физическая активность вызывает сокращения мышц, расщепление большего количества нутриентов и выделение тепла. Она позволяет чуть повысить температуру тела и сохранить её на должном показателе, но не следует перебарщивать. Избыточная физическая активность при большом объеме одежды может привести к скачку температуры тела, из-за чего организм начнет интенсивно потеть, чтобы охладиться. А благодаря выделению пота в зимнее время мы замерзаем гораздо быстрее.

3. Пища. Приём пищи приводит к более интенсивному выделению тепла организмом. Процесс расщепления ингредиентов пищи незначительно повышает температуру тела. Поэтому лучше в самое холодное время разделить суточное питание на пять-шесть приемов пищи в течение дня, а не на три традиционных. Старайтесь при этом не переедать.