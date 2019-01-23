В Apple заявили, что iPhone может спасти людей во время апокалипсиса

На сайте некоммерческой экологической организации CDP (ранее известной как Carbon Disclosure Project), занимающейся распространением информации о воздействии крупных корпораций на окружающую среду, во вторник был опубликован отчёт, согласно которому в случае климатического апокалипсиса людей сможет спасти iPhone. Документ не принадлежит компании Apple, однако их ответы были добровольными и представители фирмы уже подтвердилиправдивость.

Изначально в этом документе самые крупные корпорации публикуют свои отчёты, в которых описаны последствия влияние изменение климата на организации, а также то, чем их производственная структура может навредить в этой ситуации. Например, фирма Coca-Cola обеспокоена тем, что истощаются запасы воды, что приведёт к исчезновению напитка; Visa считает, что глобальное потепление может усилить различные заболевания, поэтому люди станут меньше путешествовать. В компании Apple сотрудники оказались куда более позитивными, ведь в случае апокалипсиса повысится спрос на iPhone.

По мере того, как люди начинают чаще сталкиваться с суровыми погодными явлениями, мы ожидаем растущей потребности в безопасности и благополучия близких людей.

Среди своих преимуществ Apple выделила фонарик на смартфонах, громкоговоритель, инструкцию по оказанию первой помощи и возможность использовать телефон в качестве радио (для получения оперативных новостей о происходящих вокруг событиях). К тому же iPhone можно заряжать в течение многих дней от автомобильных аккумуляторов. К преимуществам компания относит бесплатное приложение «Найти друзей», позволяющее отследить местоположение своих близких.

Сотрудники компании добавили, что функция «SOS», позволяющая iPhone и Apple Watch легко связываться со службами экстренной помощи, также может привести к «повышению лояльности и спроса клиентов».

Apple будет иметь все возможности для того, чтобы извлечь выгоду из таких нормативных актов благодаря нашему постоянному вниманию к энергоэффективности наших продуктов.

Более того, представители уже подсчитали свой доход в случает климатического апокалипсиса — 2,3 миллиарда долларов. В случае, если этого не произойдёт, у Apple есть запасной план: компания может стать успешной в создании продуктов, привлекательных для людей, которые обеспокоены изменением климата или ростом цен на электроэнергию.