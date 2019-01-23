Сексуально! 37-летняя супермодель Адриана Лима показала соблазнительную фигуру
37-летняя Адриана Лима анонсировала выход новой совместной коллекции Maybelline со спортивным брендом Puma, пишет TopBeauty.
Модель стала амбассадором лимитированной коллекции макияжа, запуск которой запланирован на начало февраля.
В коллекции будет представлено 12 средств: хайлайтер с металлическим блеском, водостойкая тушь для ресниц, пять лимитированных оттенков помады Super Stay Matt Ink, а также две абсолютные новинки — стойкие тени с матовым и металлическим финишем и стик-хайлайтер для создания влажного блеска.
Продукты позволяют быстро поправить макияж после активной тренировки или нанести его с нуля. В ритме мегаполиса — идеально!