Сексуально! 37-летняя супермодель Адриана Лима показала соблазнительную фигуру

В коллекции будет представлено 12 средств: хайлайтер с металлическим блеском, водостойкая тушь для ресниц, пять лимитированных оттенков помады Super Stay Matt Ink, а также две абсолютные новинки — стойкие тени с матовым и металлическим финишем и стик-хайлайтер для создания влажного блеска.