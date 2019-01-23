Ср, 23.01.2019
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  • Сексуально! 37-летняя супермодель Адриана Лима показала соблазнительную фигуру

Сексуально! 37-летняя супермодель Адриана Лима показала соблазнительную фигуру
ФОТО!

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ФОТО: Vida Press

37-летняя Адриана Лима анонсировала выход новой совместной коллекции Maybelline со спортивным брендом Puma, пишет TopBeauty.

Модель стала амбассадором лимитированной коллекции макияжа, запуск которой запланирован на начало февраля.

ФОТО: Vida Press

В коллекции будет представлено 12 средств: хайлайтер с металлическим блеском, водостойкая тушь для ресниц, пять лимитированных оттенков помады Super Stay Matt Ink, а также две абсолютные новинки — стойкие тени с матовым и металлическим финишем и стик-хайлайтер для создания влажного блеска.

ФОТО: Vida Press

Продукты позволяют быстро поправить макияж после активной тренировки или нанести его с нуля. В ритме мегаполиса — идеально!

ФОТО: Vida Press

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