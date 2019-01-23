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Кобзону посмертно разрешили въезд в Евросоюз

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Иосиф Кобзон

ФОТО: SCANPIX

В феврале 2015 года российского артиста включили в санкционный список ЕС в связи с его позицией по Украине.

Иосиф Кобзон скончался 30 августа прошлого года после продолжительной борьбы с раком.

В 2015 году артиста включили в санкционный список Евросоюза, подразумевающий запрет на въезд и заморозку счетов в связи с его позицией по Украине.

Спустя почти полгода после смерти Кобзона его исключили из этого списка, соответствующее решение было опубликовано на сайте базы данных ЕС.

В документе говорится, что запись в отношении Кобзона «должна быть исключена из приложения к постановлению от 2014 года». Напомним, что в 2015 году эстрадный певец получил визу в Италию, где лечился от рака, без возможности посещать другие страны.

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