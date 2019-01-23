Кобзону посмертно разрешили въезд в Евросоюз

Иосиф Кобзон скончался 30 августа прошлого года после продолжительной борьбы с раком.

В 2015 году артиста включили в санкционный список Евросоюза, подразумевающий запрет на въезд и заморозку счетов в связи с его позицией по Украине.

Спустя почти полгода после смерти Кобзона его исключили из этого списка, соответствующее решение было опубликовано на сайте базы данных ЕС.