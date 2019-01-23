Десять вещей, которые произойдут с вашим телом, если вы полюбите шафран

Шафран – самая дорогая пряность в мире. Ее стоимость колеблется от 440 до 4500 евро за 450 грамм. Такая высокая цена объясняется тем, что шафран очень трудно и дорого производить, пишет Lifter со ссылкой на Healthline.
Шафран собирают вручную из цветка, который называется «шафран посевной». Термин «шафран» применяется к нитевидным структурам цветка, или к стигме.
Впервые шафран начали использовать в Греции, где его почитали за лечебные свойства. Эта специя улучшает либидо, настроение и память.
Вот десять впечатляющих целебных свойств шафрана:
1. Шафран – мощный антиоксидант
Шафран содержит растительные соединения, которые действуют как антиоксиданты. Эти молекулы защищают клетки организма от свободных радикалов и окислительного стресса. Шафрановыми антиоксидантами называют кроцин, кроцетин, сафраналь и кемпферол. Кроцин и кроцетин – это каротиноидные пигменты. Они отвечают за красный цвет шафрана. Оба соединения обладают антидепрессивными свойствами, защищают клетки мозга от повреждений, исцеляют воспаления, уменьшают аппетит и снижают вес.
Сафраналь придает шафрану особый вкус и аромат, улучшает настроение, память и способность к обучению, а также защищает клетки мозга от окислительного стресса. Кемпферол содержится в лепестках цветов шафрана. Это соединение уменьшает воспаления, обладает противораковыми свойствами и снимает депрессию.
2. Шафран улучшает настроение и лечит симптомы депрессии
Шафран называют «солнечной специей». И это не только из-за его особого цвета, но и потому, что он улучшает настроение. Исследователи выяснили, что пищевые добавки с шафраном намного эффективнее плацебо при лечении симптомов легкой и умеренной депрессии. Прием 30мг шафрана в день столь же эффективен, как и прием флуоксетина, имипрамина и циталопрама – традиционных антидепрессантов. Кроме того, у шафрана меньше побочных эффектов по сравнению с другими методами лечения депрессии.
Лепестки шафрана и его стигма в виде нитей эффективны против легкой и умеренной депрессии. Эти результаты исследований выглядят многообещающими. Но еще необходимы более длительные опыты с участием большого количества людей. И только в случае успеха шафран начнут рекомендовать как лекарство от депрессии.
3. Шафран обладает противораковыми свойствами
Шафран содержит антиоксиданты, которые помогают устранить повреждения от свободных радикалов. Из-за этих повреждений развиваются хронические заболевания, такие как рак. Во время одного исследования ученые увидели, как соединения шафрана избирательно убивают раковые клетки толстой кишки или подавляют их рост, а здоровые клетки оставляют без внимания. Такой же эффект от шафрана ученые заметили на раковых клетках кожи, костного мозга, простаты, легких, молочных желез, шейки матки и других органов.
Более того, исследователи выяснили, что кроцин – основной антиоксидант шафрана – делает раковые клетки более чувствительными к химиотерапевтическим препаратам. Однако все результаты этих исследований нуждаются в дополнительной проверке на людях.
4. Шафран уменьшает симптомы ПМС
Предменструальный синдром (ПМС) – это термин, который описывает физические, эмоциональные и психологические симптомы, которые возникают до начала менструального цикла. Во время одного исследования ученые давали женщинам в возрасте 20-45 лет по 30 мг шафрана в день. Выяснилось, что эта пряность устраняет симптомы ПМС, такие как раздражительность, головные боли, боли внизу живота и в спине. Другое исследование показало, что если вдыхать аромат шафрана в течение 20 минут, уровень кортизола – гормона стресса – снижается. Это, в свою очередь, уменьшает беспокойство – один из симптомов ПМС.
5. Шафран – отличный афродизиак
Афродизиаки – это пища или добавки, которые повышают либидо. Шафран воздействует на людей как афродизиак, особенно на тех, кто принимает антидепрессанты. Однажды ученые проводили исследование с участием мужчин с эректильной дисфункцией, которая была вызвана антидепрессантами. Мужчины принимали по 30 мг шафрана ежедневно в течение четырех недель.
В итоге исследователи заметили, что эректильная функция этих мужчин значительно улучшилась по сравнению с группой участников, которые принимали плацебо. Прием шафрана также значительно улучшил либидо и общую сексуальную удовлетворенность мужчин, но не качество спермы.
Кроме того, ученые выяснили, что за четыре недели 30 мг шафрана в день могут повысить сексуальное желание у женщин, которые потеряли его из-за приема антидепрессантов. Также пряность уменьшает боль во время секса и увеличивает количество женской смазки.
6. Шафран уменьшает аппетит и помогает сбросить вес
Зачастую мы набираем лишний вес из-за привычки перекусывать чем-нибудь между приемами пищи. Но шафран избавляет от этой привычки, потому что снижает аппетит.
Однажды во время исследования женщины принимали добавки с шафраном в течение восьми недель. Все это время они чувствовали себя более сытыми, реже перекусывали и поэтому потеряли больше веса, чем женщины в группе плацебо.
Также шафран помог участницам уменьшить индекс массы тела (ИМТ), окружность талии и общий вес жира. Однако ученые не уверены насчет того, как именно шафран сдерживает аппетит и помогает сбросить вес. Существует теория о том, что шафран повышает настроение, а это, в свою очередь, уменьшает желание перекусить.
7. Шафран снижает риск сердечных заболеваний
Исследования на животных и в пробирках показали, что антиоксиданты шафрана уменьшают уровень холестерина в крови. Также они предотвращают закупорку кровеносных сосудов и артерий.
8. Шафран понижает уровень сахара в крови и повышает чувствительность к инсулину
Это выяснилось в ходе исследований в пробирках и опытов на мышах с диабетом.
9. Шафран улучшает зрение у взрослых
Пряность предотвращает развитие возрастной макулярной дегенерации сетчатки глаза (ВМД) и защищает глаза от повреждений свободных радикалов, которые и вызывают ВМД.
10. Шафран легко добавить в рацион
В небольших дозах шафран имеет тонкий вкус и аромат. Он хорошо сочетается с острыми блюдами, такими как паэлья, ризотто и другие блюда из риса.
Лучший способ подчеркнуть уникальный вкус шафрана – замочить его нити в горячей, но не кипящей воде. Потом добавьте специю в блюдо, чтобы получить более глубокий и насыщенный вкус.
Шафран доступен в большинстве специализированных магазинов и на рынках. Его можно приобрести в виде нитей или порошка. Лучше всего покупать именно нити.Они дают более изысканный вкус и их труднее подделать.
Хотя шафран и самая дорогая специя в мире, он расходуется очень экономно.Чтобы подчеркнуть вкус блюда, нужна лишь маленькая щепотка этой пряности. По сути, если переборщить с шафраном, любая еда станет похожей по вкусу на лекарство.
Также шафран можно купить в виде пищевой добавки.