Десять вещей, которые произойдут с вашим телом, если вы полюбите шафран

5. Шафран – отличный афродизиак

Афродизиаки – это пища или добавки, которые повышают либидо. Шафран воздействует на людей как афродизиак, особенно на тех, кто принимает антидепрессанты. Однажды ученые проводили исследование с участием мужчин с эректильной дисфункцией, которая была вызвана антидепрессантами. Мужчины принимали по 30 мг шафрана ежедневно в течение четырех недель.

В итоге исследователи заметили, что эректильная функция этих мужчин значительно улучшилась по сравнению с группой участников, которые принимали плацебо. Прием шафрана также значительно улучшил либидо и общую сексуальную удовлетворенность мужчин, но не качество спермы.

Кроме того, ученые выяснили, что за четыре недели 30 мг шафрана в день могут повысить сексуальное желание у женщин, которые потеряли его из-за приема антидепрессантов. Также пряность уменьшает боль во время секса и увеличивает количество женской смазки.

6. Шафран уменьшает аппетит и помогает сбросить вес

Зачастую мы набираем лишний вес из-за привычки перекусывать чем-нибудь между приемами пищи. Но шафран избавляет от этой привычки, потому что снижает аппетит.

Однажды во время исследования женщины принимали добавки с шафраном в течение восьми недель. Все это время они чувствовали себя более сытыми, реже перекусывали и поэтому потеряли больше веса, чем женщины в группе плацебо.

Также шафран помог участницам уменьшить индекс массы тела (ИМТ), окружность талии и общий вес жира. Однако ученые не уверены насчет того, как именно шафран сдерживает аппетит и помогает сбросить вес. Существует теория о том, что шафран повышает настроение, а это, в свою очередь, уменьшает желание перекусить.

7. Шафран снижает риск сердечных заболеваний

Исследования на животных и в пробирках показали, что антиоксиданты шафрана уменьшают уровень холестерина в крови. Также они предотвращают закупорку кровеносных сосудов и артерий.

8. Шафран понижает уровень сахара в крови и повышает чувствительность к инсулину

Это выяснилось в ходе исследований в пробирках и опытов на мышах с диабетом.

9. Шафран улучшает зрение у взрослых

Пряность предотвращает развитие возрастной макулярной дегенерации сетчатки глаза (ВМД) и защищает глаза от повреждений свободных радикалов, которые и вызывают ВМД.

10. Шафран легко добавить в рацион

В небольших дозах шафран имеет тонкий вкус и аромат. Он хорошо сочетается с острыми блюдами, такими как паэлья, ризотто и другие блюда из риса.

Лучший способ подчеркнуть уникальный вкус шафрана – замочить его нити в горячей, но не кипящей воде. Потом добавьте специю в блюдо, чтобы получить более глубокий и насыщенный вкус.

Шафран доступен в большинстве специализированных магазинов и на рынках. Его можно приобрести в виде нитей или порошка. Лучше всего покупать именно нити.Они дают более изысканный вкус и их труднее подделать.

Хотя шафран и самая дорогая специя в мире, он расходуется очень экономно.Чтобы подчеркнуть вкус блюда, нужна лишь маленькая щепотка этой пряности. По сути, если переборщить с шафраном, любая еда станет похожей по вкусу на лекарство.

Также шафран можно купить в виде пищевой добавки.