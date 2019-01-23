«Больше не страшно»: переживающая трагедию Гузеева пошла на риск

Телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в личном микроблоге таинственное фото. Звезда рассказала, что среди ночи оказалась в немецкой глуши, пишет Дни.ру.
В своем Instagram-аккаунте Гузеева показала снимок очень плохого качества. Знаменитость позирует на фоне заросшего водоема.
"Просто ночью в лесу у озера. Берлин. Мне больше не страшно", – написала артистка ниже. Поклонники Ларисы, живущие в Германии, отметили, что прогуливаться в темное время суток небезопасно.
"Насилуют и грабят, СМИ немецкие вам доступны в интернете, посмотрите, послушайте очевидцев (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.)", "Сейчас там даже днем можно лишиться телефона и быть изнасилованной", "Мне тоже уже не страшно, на Вас глядя!" - писали интернет-обыватели.
Отметим, некоторые фанаты решили, что таким мрачным снимком Лариса хотела передать свое настроение. Показать, что смерть матери, которую она потеряла в конце прошлого года, – это такое горе, в сравнении с которым любая опасность кажется несерьезной.