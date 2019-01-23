Ср, 23.01.2019
Простите, что?! Форма конфет в шведской кондитерской удивила певицу из Эстонии СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • «Больше не страшно»: переживающая трагедию Гузеева пошла на риск

«Больше не страшно»: переживающая трагедию Гузеева пошла на риск

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Лариса Гузеева

ФОТО: скриншот передачи "Давай поженимся!"

Телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в личном микроблоге таинственное фото. Звезда рассказала, что среди ночи оказалась в немецкой глуши, пишет Дни.ру.

В своем Instagram-аккаунте Гузеева показала снимок очень плохого качества. Знаменитость позирует на фоне заросшего водоема.

"Просто ночью в лесу у озера. Берлин. Мне больше не страшно", – написала артистка ниже. Поклонники Ларисы, живущие в Германии, отметили, что прогуливаться в темное время суток небезопасно. 

"Насилуют и грабят, СМИ немецкие вам доступны в интернете, посмотрите, послушайте очевидцев (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохраненыприм. ред.)", "Сейчас там даже днем можно лишиться телефона и быть изнасилованной", "Мне тоже уже не страшно, на Вас глядя!" - писали интернет-обыватели.

Отметим, некоторые фанаты решили, что таким мрачным снимком Лариса хотела передать свое настроение. Показать, что смерть матери, которую она потеряла в конце прошлого года, – это такое горе, в сравнении с которым любая опасность кажется несерьезной.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ