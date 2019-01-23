«Больше не страшно»: переживающая трагедию Гузеева пошла на риск

В своем Instagram-аккаунте Гузеева показала снимок очень плохого качества. Знаменитость позирует на фоне заросшего водоема.

"Просто ночью в лесу у озера. Берлин. Мне больше не страшно", – написала артистка ниже. Поклонники Ларисы, живущие в Германии, отметили, что прогуливаться в темное время суток небезопасно.

"Насилуют и грабят, СМИ немецкие вам доступны в интернете, посмотрите, послушайте очевидцев (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.)", "Сейчас там даже днем можно лишиться телефона и быть изнасилованной", "Мне тоже уже не страшно, на Вас глядя!" - писали интернет-обыватели.