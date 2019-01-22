Константин Богомолов высказался о драке со своим участием

Богомолов оставил в Instagram пост, в котором подтвердил, что получил травму, однако не уточнил, как именно это произошло:

«Дорогие и неравнодушные друзья, прекрасный врач (спасибо Ире Апексимовой) собрал мой переломанный в двух местах нос и привел смещенные кости черепа в более-менее приличное состояние, в связи с чем внутричерепное нормализовано, и я могу представить вам невероятную команду спектакля «Преступление и наказание», к которому я скоро приступаю», пишет Lady.mail.ru.

Как ранее сообщил ряд российских изданий, причиной ссоры Богомолова и Виторгана стали слухи о романе режиссера с супругой актера Ксенией Собчак.