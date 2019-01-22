Константин Богомолов высказался о драке со своим участием

43-летний Константин Богомолов прокомментировал неприятный инцидент, который, по данным журналистов, произошел накануне в центре Москвы. СМИ сообщили, якобы между режиссером и Максимом Виторганом произошла потасовка, в результате которой актер разбил оппоненту нос.
Богомолов оставил в Instagram пост, в котором подтвердил, что получил травму, однако не уточнил, как именно это произошло:
«Дорогие и неравнодушные друзья, прекрасный врач (спасибо Ире Апексимовой) собрал мой переломанный в двух местах нос и привел смещенные кости черепа в более-менее приличное состояние, в связи с чем внутричерепное нормализовано, и я могу представить вам невероятную команду спектакля «Преступление и наказание», к которому я скоро приступаю», пишет Lady.mail.ru.
Как ранее сообщил ряд российских изданий, причиной ссоры Богомолова и Виторгана стали слухи о романе режиссера с супругой актера Ксенией Собчак.
Напомним, ранее СМИ сообщили о разводе Собчак и Виторгана. Слухи о романе Ксении с режиссером появились в сети в ноябре 2018 года. Телеведущая замужем за актером с 2013 года, у них есть общий сын Платон. Что касается Богомолова, сообщалось, что он в сентябре 2018-го развелся с актрисой Дарьей Мороз после восьми лет брака. Пара воспитывает восьмилетнюю дочь Анну. Ни Собчак, ни Богомолов пока не прокомментировали слухи, появившиеся в сети.