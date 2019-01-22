Шнуров поиздевался над развратными шпагатами Волочковой

В стихотворении Шнуров отметил, что все, у кого отсутствует талант, могут просто делать шпагат, чтобы собрать лайки и подписчиков в социальных сетях. Он также выложил фотографию, на которой делает некое подобие шпагата возле бассейна на песчаном берегу, пишет Lenta.ru.

Кто талантом небогат,

Ну, а че такова?

Делайте везде шпагат,

Как Н. Волочкова.

Зашумит и вам прибой.

Бросьте мысли тяжки.

В ситуации любой

Раздвигайте ляжки.

Музыкант указал на то, что развратные снимки также помогают привлечь аудиторию.

На лице, — мерси баку,

Ленточка на письке.

К вам рекою потекут

Лайки и подписки.

Ранее в январе Волочкова привлекла к себе внимание общественности, выложив видео с Мальдивских островов. Балерина заявила, что решила не возвращаться в Россию, однако затем все же прилетела домой и опубликовала голое фото из сугроба.