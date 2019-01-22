Ср, 23.01.2019
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Рэпера Криса Брауна освободили после задержания в Париже

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Крис Браун

ФОТО: SCANPIX

Французская полиция отпустила на свободу американского музыканта Криса Брауна, задержанного ранее по обвинениям в изнасиловании, сообщает портал TMZ.

— Расследования, которые не закрыты на данном этапе, будут продолжаться под руководством парижской прокуратуры, — приводит портал сообщение правоохранителей.

Отмечается, что на свободу были также отпущены его телохранитель и некий близкий друг, которых арестовали вместе с ним.

Ранее Лайф сообщал, что Крис Браун был арестован в Париже по подозрению в изнасиловании.

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