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  • В Эстонии предлагают работу гадалкам и предсказателям на дому, официальный договор!

В Эстонии предлагают работу гадалкам и предсказателям на дому, официальный договор!
Не упустите свой шанс!

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Гадалка. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Murat Subatli / PantherMedia / Murat Subatli

Фирма Maagia OÜ разместила в интернете объявление о поиске сотрудников или сотрудниц, предвидящих будущее. Зарплату обещают до 1500 евро в месяц. 

Описание работы:

Гадание по телефону в домашних условиях, место жительство - Эстонии. Можно и в городе, и в деревне. Разницы нет. 

Требования к кандидату: 

Коммуникабельность, умение предсказывать, слушать и понимать людей. Если есть дар, можно учиться по ходу работы. 

Необходимо знание эстонского языка, владение русским языком лишним не будет. 

Спокойная и приятная рабочая среда дома и обязанность отвечать на все звонки в течение рабочей смены. 

Умение пользоваться компьютером. 

Фирма предлагает: 

Стабильную и интересную работу на старейшей и лучшей телефонной линии предсказаний и зарплату, которая зависит от результата. Договор FIE или OÜ. 

И хотя вчера был последний день подать заявку, лучше поздно, чем никогда. 

Предприятие Maagia OÜ действует на эстонском рынке уже 3 года. Государственные налоги были выплачены в четвертом квартале прошлого года на сумму чуть более 2000 евро. Оборот фирмы в 2018 году составил 18 351 евро. 

Подробности - ЗДЕСЬ!

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