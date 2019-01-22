В Эстонии предлагают работу гадалкам и предсказателям на дому, официальный договор!

Описание работы:

Гадание по телефону в домашних условиях, место жительство - Эстонии. Можно и в городе, и в деревне. Разницы нет.

Требования к кандидату:

Коммуникабельность, умение предсказывать, слушать и понимать людей. Если есть дар, можно учиться по ходу работы.

Необходимо знание эстонского языка, владение русским языком лишним не будет.

Спокойная и приятная рабочая среда дома и обязанность отвечать на все звонки в течение рабочей смены.

Умение пользоваться компьютером.

Фирма предлагает:

Стабильную и интересную работу на старейшей и лучшей телефонной линии предсказаний и зарплату, которая зависит от результата. Договор FIE или OÜ.

И хотя вчера был последний день подать заявку, лучше поздно, чем никогда.