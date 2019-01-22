В Эстонии предлагают работу гадалкам и предсказателям на дому, официальный договор!
Фирма Maagia OÜ разместила в интернете объявление о поиске сотрудников или сотрудниц, предвидящих будущее. Зарплату обещают до 1500 евро в месяц.
Описание работы:
Гадание по телефону в домашних условиях, место жительство - Эстонии. Можно и в городе, и в деревне. Разницы нет.
Требования к кандидату:
Коммуникабельность, умение предсказывать, слушать и понимать людей. Если есть дар, можно учиться по ходу работы.
Необходимо знание эстонского языка, владение русским языком лишним не будет.
Спокойная и приятная рабочая среда дома и обязанность отвечать на все звонки в течение рабочей смены.
Умение пользоваться компьютером.
Фирма предлагает:
Стабильную и интересную работу на старейшей и лучшей телефонной линии предсказаний и зарплату, которая зависит от результата. Договор FIE или OÜ.
И хотя вчера был последний день подать заявку, лучше поздно, чем никогда.
Предприятие Maagia OÜ действует на эстонском рынке уже 3 года. Государственные налоги были выплачены в четвертом квартале прошлого года на сумму чуть более 2000 евро. Оборот фирмы в 2018 году составил 18 351 евро.
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