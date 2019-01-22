Накануне приезда в Таллинн звезда «Уральских пельменей» дразнит алым купальником
30-летняя Илана Юрьева показала в Instagram бэкстейдж из фотосессии на Бали. На видео звезда «Уральских пельменей» позирует в летней беседке с белыми занавесками.
Девушка в ярко-красном купальнике держит в руке коктейль и жизнерадостно улыбается. Фотограф говорит, что Илана выглядит шикарно и предлагает принять другую кокетливую позу.
Напомним, что уже в начале февраля «Уральские пельмени» выступят в Таллинне. Будем надеяться, что красотка Илана пожалует в Эстонию вместе со своими коллегами.