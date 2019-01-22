Обнаруживший труп жены актер Борис Невзоров стал подозреваемым

Невзоров уже много лет не может забыть тот злосчастный вечер. Страшная картина до сих пор стоит у него перед глазами. Более того, внезапно он стал подозреваемым в этом ужасном преступлении.

«Я вернулся домой и обнаружил, что она уже неживая. Это было лето, полдевятого вечера, было темно довольно. Когда я зажег свет, увидел, что все вещи валяются на полу, Настю нашел среди этих вещей, она лежала на полу. Я не помню, что происходило, я кричал, сосед мне помог вызвать милицию. Это было страшно. Сначала и меня подозревали, ведь я первый ее нашел», – вспоминает артист.

По словам знаменитости, его вторая супруга пострадала от рук знакомого ей человека. Ничего не подозревающая женщина сама впустила преступника в дом.

«Настя знала убийцу, сама его впустила, он был вхож в наш дом. Взял он старый видеомагнитофон и три колечка, которые стоили копейки», – поведал Невзоров в студии программы «Судьба человека» телеканала «Россия 1».