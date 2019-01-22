«Я хочу умереть». Плачущая Алеся Кафельникова выложила видео с изрезанной рукой

На кадрах видно, что у Кафельниковой изрезана тыльная сторона руки. Кто нанёс девушке травму, неизвестно, передает Life.

Отметим, что на момент съёмки видео Алеся находилась на отдыхе в Бали. Позже она рассказала подписчикам, что опоздала на самолёт и не смогла оплатить билет на следующий. Возможно, именно это вызвало у модели столь бурные эмоции.