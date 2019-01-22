Вт, 22.01.2019
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  • «Я хочу умереть». Плачущая Алеся Кафельникова выложила видео с изрезанной рукой

«Я хочу умереть». Плачущая Алеся Кафельникова выложила видео с изрезанной рукой

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Алеся Кафельникова

ФОТО: Instagram

20-летняя модель Алеся Кафельникова напугала подписчиков своего Instagram, выложив видео с рыданиями и подписью «Я хочу умереть». Позже девушка удалила эмоциональный ролик, но поклонники успели его сохранить.

На кадрах видно, что у Кафельниковой изрезана тыльная сторона руки. Кто нанёс девушке травму, неизвестно, передает Life.

Отметим, что на момент съёмки видео Алеся находилась на отдыхе в Бали. Позже она рассказала подписчикам, что опоздала на самолёт и не смогла оплатить билет на следующий. Возможно, именно это вызвало у модели столь бурные эмоции.

Алеся Кафельникова уже не первый раз заставляет поклонников нервничать. Ранее она опубликовала фото с синими волосами, и в комментариях заподозрили, что девушка вновь начала употреблять наркотики.

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