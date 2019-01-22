В свои 65 она круче, чем ты! Пенсионерка из Финляндии поражает мир своим оптимизмом

Финка объединила людей с похожими интересами в своей группе «Очень старые скейтбордисты», а заодно помогла построить скейт-парк в Уганде, передает Sport24.

«Я начала кататься на лонгборде в 57, потому что боялась оставлять велосипед на улице. Я ездила в бассейн на красивом кастомном велосипеде и все время думала, что в один прекрасный день его обязательно украдут. Решение пришло в голову совсем неожиданно», — рассказывает о своем увлечении 65-летняя Сальми.

Лена признается, что не ищет славы благодаря своему увлечению и получает искреннее удовольствие от общения с молодым поколением, но особенно — с пожилыми бордерами со всего мира.

«Когда ты начинаешь в 61, то уже никуда не спешишь, впереди вся жизнь, — говорит финка. — Мой возраст дает мне определенные преимущества — люди уступают мне местечко в скейт-парках и всегда готовы дать совет. Группа в Facebook в этом смысле тоже очень полезна. Я могу задавать даже самые глупые вопросы и получить на них ответы от сотен людей по всему миру».

Сейчас Лена является амбассадором Vans в Финляндии, а также участвует в различных благотворительных акциях. В минувшем году она посетила Уганду, где открылся новый скейт-парк, построенный на деньги, собранные членами сообщества скейтбордистов Хельсинки. Также она передала местным скейтерам детали и деки для досок.

При этом дама не ограничивается исключительно скейтом. Она посещает занятия по акробатике, йоге и активно «бомбит» граффити на городских стенах.

Лена не только получает удовольствие от жизни, но и старается мотивировать других.