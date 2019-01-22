Знаменитая альпинистка в бикини сорвалась в пропасть и замерзла насмерть

Блогер из Тайваня 36-летняя Джиджи Ву погибла в своем последнем походе. Женщина, которую называли «альпинистка в бикини», замерзла насмерть, сообщает Daily Mail.

Китаянка Джиджи Ву считала себя заядлой путешественницей и прославилась необычными фото. Блогер любила покорять вершины и снималась в горах в купальнике.

Последний раз 11 января Ву отправилась в одиночный поход в надежде покорить самую высокую вершину Тайваня Юйшань. Через восемь дней блогер подала сигнал бедствия, сообщив, что упала в ущелье и не может выбраться.