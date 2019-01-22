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Сын звезды 80-х угрожал взорвать бомбу в лондонском аэропорту

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Хитроу аэропорт.

ФОТО: Steve Parsons / PA Wire/PA Images

24-летний сын известного музыканта Лайонела Ричи Майлс попал в неприятную ситуацию в лондонском аэропорту.

Когда сотрудники Хитроу по каким-то причинам отказались пропускать его на посадку, он заявил, что у него в сумке бомба, передает TMZ.

24-летний Ричи, который делает довольно успешную карьеру в модельном бизнесе, начал спорить с сотрудниками зоны досмотра Хитроу. Когда же он понял, что рискует не попасть на рейс, то принялся за угрозы - Майлс кричал, что у него в сумке бомба и он взорвет ее, если его не пустят в самолет.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Когда охранники аэропорта попытались его усмирить, он ударил одного из них. В результате молодой человек оказался в полицейском участке и был арестован за дачу ложных показаний. О причинах столь агрессивного поведения парня неизвестно.

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