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  • У-ла-ла! 54-летняя Моника Беллуччи вышла в свет в плаще на голое тело

У-ла-ла! 54-летняя Моника Беллуччи вышла в свет в плаще на голое тело
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Моника Беллуччи стала почетным гостем Недели Высокой моды в Париже. Актриса привлекла к себе внимание всех, кто посетил показ Christian Dior, пишет Woman.

Звезда пришла на модное событие, надев плащ на голое тело! Длинное и роскошное замшевое пальто Моника полностью застегнула, оставив простор для фантазии в виде голого участка кожи в области декольте. 

Свой смелый образ Беллуччи дополнила кожаными ботфортами и изящной сумкой. На протяжении всего показа актриса не снимала темные очки — то ли потому, что не успела сделать макияж, то ли чтобы привлечь еще больше внимания к своему соблазнительному и в то же время загадочному образу. В любом случае, ей удалось покорить местную публику. 

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