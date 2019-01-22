У-ла-ла! 54-летняя Моника Беллуччи вышла в свет в плаще на голое тело

Свой смелый образ Беллуччи дополнила кожаными ботфортами и изящной сумкой. На протяжении всего показа актриса не снимала темные очки — то ли потому, что не успела сделать макияж, то ли чтобы привлечь еще больше внимания к своему соблазнительному и в то же время загадочному образу. В любом случае, ей удалось покорить местную публику.