Екатерина Климова возвращается в Таллинн со спектаклем «Мастер и Маргарита»

Главные роли исполнят известные и полюбившиеся многим актеры театра и кино: Екатерина Климова, Сергей Алдонин, Филипп Бледный и другие.

ФОТО: Промо

Спектакль, созданный в Мастерской Марка Захарова в ГИТИСе, уже много лет с аншлагами проходит в России, Израиле, Германии и других странах.

Сергей Алдонин включил в инсценировку фрагменты из черновиков романа, что, по его мнению, позволяет акцентировать главные темы, волновавшие Булгакова.

ФОТО: Промо

Жанр постановки режиссер охарактеризовал как «трагикомические фантазии по мотивам романа Булгакова. В ней много музыки, пантомимы и трюков — словом, всего того, что обычно называют «театром Марка Захарова».

«Мастер и Маргарита» в постановке Сергея Алдонина – это не пересказ Булгакова. Сюжет романа разобрали на ключевые моменты и перетасовали в вольной последовательности.

Поначалу легкость сценического изложения несколько шокирует, но уже к середине первого акта начинаешь понимать, что в этом-то и кроется очарование спектакля.