Екатерина Климова возвращается в Таллинн со спектаклем «Мастер и Маргарита»
Уже в эту субботу! Жителям Эстонии предоставляется замечательная возможность –погрузиться в трагикомические фантазии по мотивам романа Булгакова. Спектакль пройдет 26 января в столичном Центре русской культуры.
Главные роли исполнят известные и полюбившиеся многим актеры театра и кино: Екатерина Климова, Сергей Алдонин, Филипп Бледный и другие.
Спектакль, созданный в Мастерской Марка Захарова в ГИТИСе, уже много лет с аншлагами проходит в России, Израиле, Германии и других странах.
Сергей Алдонин включил в инсценировку фрагменты из черновиков романа, что, по его мнению, позволяет акцентировать главные темы, волновавшие Булгакова.
Жанр постановки режиссер охарактеризовал как «трагикомические фантазии по мотивам романа Булгакова. В ней много музыки, пантомимы и трюков — словом, всего того, что обычно называют «театром Марка Захарова».
«Мастер и Маргарита» в постановке Сергея Алдонина – это не пересказ Булгакова. Сюжет романа разобрали на ключевые моменты и перетасовали в вольной последовательности.
Поначалу легкость сценического изложения несколько шокирует, но уже к середине первого акта начинаешь понимать, что в этом-то и кроется очарование спектакля.
Трагикомическая фантазия по мотивам романа (3ч 30м)