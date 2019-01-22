Неприятные сотрудники: кто и почему портит тебе жизнь в офисе

Чаще всего, не бывает идеальных коллективов. Работникам приходится выстраивать отношения со всеми, независимо от их темперамента и качества выполняемой работы.

Большая часть жизни взрослых людей протекает в офисной среде. Поэтому важно установить с коллегами доброжелательные отношения. Однако есть случаи, когда с некоторыми сотрудниками лучше всего ограничить общение и контактировать только в случае рабочей необходимости.

В сегодняшней статье мы расскажем, какие типы коллег могут отравлять жизнь на работе.

Слишком общительные люди

Прекрасно, когда в офисе есть люди, с которыми можно поговорить практически обо всем. Они поддержат беседу про отпуск, семью, погоду, с удовольствием обсудят личную жизнь других сотрудников.

Однако есть коллеги, которые не ограничиваются перечисленными разговорами в разумных пределах. Они могут не умолкая рассказывать о себе, о жизни, пробках, ценах в магазинах и так далее.

Проблема в том, что слишком общительные люди отнимают много рабочего времени, что может плохо повлиять на продуктивность, а значит и на карьерный рост. С такими коллегами лучше всего четко определить время и границы общения или держать с ними дистанцию.

Любители откладывать важные дела

Эта категория офисных работников готова отвлекаться на что угодно, особенно под предлогом благих намерений.

Если в офисе кто-то заболевает, прокрастинатор тут же станет советовать методы лечения и искать номера знакомых врачей.

С такими людьми нельзя быть точно уверенным, будет ли сделана работа и насколько своевременно. Это может иметь негативные последствия, если выполняется какой-то коллективный проект. Кроме того, "любители откладывать на завтра" отвлекают людей от выполнения задач.

Умники

На большинство вопросов и ситуаций у них один ответ: «Это же так просто!», «Ты это не знаешь? Ну и двоечник…»

Умники в офисах смотрят свысока на других коллег и часто считают их необразованными и приземленными. Если они допускают ошибки, а такое случается, то признания своей неправоты от них никто не дождется.

Такая категория людей не будет относиться к тебе как к равному. Они любят критиковать и зачастую необъективно оценивают ситуацию. Поэтому с данным типом сотрудников лучше выдерживать дистанцию.

Жертвы

Люди-жертвы по характеру – они и в офисе жертвы. Они постоянно напряжены, обижены и часто заискивают перед руководителями.

С одной стороны такая роль для них выгодная. Жертвы получают поддержку, вызванную жалостью, со стороны коллег. Но с другой стороны они постоянно находят оправдания своим промахам и любят перекидывать свою вину на других людей.

Зачинщики и подстрекатели

Гармония в рабочем коллективе не для них. Они любят подстрекать других сотрудников на враждебные действия и плести интриги. Поэтому продуктивно работать им некогда.

Если зачинщикам оказать сопротивление и выразить недовольство, будет себе дороже. Ты станешь врагом номер один и с большой вероятностью услышишь хамство в свою сторону.

Проблематично изменить особенности характера коллег, но можно поменять свое к ним отношение.

Если ты заметил, что некоторые сотрудники ухудшают твою продуктивность или плохо влияют, ограничь с ними общение. Это хороший способ не менять работу, не портить себе нервы и повысить успеваемость.