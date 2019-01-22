«У нее накладное пузо»: беременную Маркл заподозрили в грандиозном обмане

Британские таблоиды внимательно изучили фотографии бывшей актрисы и заметили, что позы, которые принимает королевская особа, являются неестественными для беременной женщины. По их мнению, Меган Маркл носит накладной живот и аккуратно придерживает его на публике, чтобы обман случайно не раскрылся. На самом деле наследника принца Гарри вынашивает суррогатная мать, пишут Dni.

Одним из первых на эту новость откликнулся Telegram-канал Star News. «У Меган Маркл накладное пузо! Изучив фото герцогини, диванные эксперты пришли к выводу, что нормальная беременная женщина не может так глубоко приседать и при этом держать ноги вместе. А ещe она постоянно держится за живот, чтобы, во-первых, не потерять его, а, во-вторых, чтобы никто не догадался, ребeночек типа пинается», – написал автор.

ФОТО: NIEBOER/PICTURE PRESS EUR/SIPA / NIEBOER/PICTURE PRESS EUR/SIPA