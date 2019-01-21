Шурыгина убила враньем о нашумевшем изнасиловании

В студии программы Сергей просил Диану признаться, что той ночью три года назад он не избивал ее. Молодой человек настаивал, что их интимная близость произошла по обоюдному согласию, пишет Dni.ru.

«То, что случилось было на добровольной основе», – отметил он. Сергей добавил, что ему не за что просить прощения.

Шурыгина категорически отрицала слова Семенова. Она повторяла, что молодой человек затолкал ее в комнату, завалил на кровать, сильно ударив по щеке ладонью, а после надругался.

Между тем, спустя время она проговорилась, что пощечина, которая оставила на ее лице кровоподтек, и была предъявлена суду в качестве одного из доказательств вины Сергея, нанесена отцом Шурыгиной. Сразу после изнасилования, когда родитель приехал забирать дочь, он узнал, что наследница врала ему о месте своего пребывания и в гневе набросился на нее.

«Папа толкнул меня тогда и дал пощечину. Для меня это не вранье, я просто не хотела, чтобы папу за это как-то осуждали, потому что я получила эту пощечину за дело, потому что я его обманула», – оправдывалась Диана.

Примечательно, что любые последующие вопросы экспертов вызывали у Дианы дикое раздражение, порой она выкрикивала грубости в адрес критикующих ее гостей, одному даже влепила пощечину. В итоге разгоряченная Шурыгина убежала из студии, так и не дождавшись извинений от Семенова.

Напомним, что весной 2016 года Диану Шурыгину изнасиловали. Благодаря этому на жительницу Ульяновска обрушилась такая слава, которая не снилась многим российским звездам. Истории девушки были посвящены пять скандальных эфиров телепередачи «Пусть говорят», и Диана стала известна на всю страну.