Где правда? Победители шоу "Битва экстрасенсов" выступили с заявлением после разоблачения

Победители телепроекта "Битва экстрасенсов" Виктория Райдос и Александр Шепс обратились к зрителям с открытым письмом после выхода фильма-разоблачения "Идущие к черту", о этом сообщает Topnews.ru.
Участников "Битвы экстрасенсов" Александр Шепс и Виктория Райдо написали открытое письмо к зрителям и клиентам, передает Rus.tvnet.lv.
"Единственное, что движет нами сейчас, это оскорбленный профессионализм и желание достучаться до ваших сердец.
Всегда в жизни бывает место грязи, непорядочности, подлости и обману, но это не значит, что ответственность за нескольких подлецов должны нести люди, не имеющие к этому отношения",
- заявляют они.
Победители шоу заявляют, что авторы фильма очерняют авторов "Битвы экстрасенсов", ведущих и весь состав программы.
Журналисты нашли нескольких нечистоплотных людей, и пытаются грязью замазать всех.
"Какой-то озлобленный мелкий администратор, уволенный сто лет назад за элементарный непрофессионализм, какая-то пара завистливых экстрасенсов, которые считают себя настоящими, а других якобы "подставой", из чувства ли зависти, стремления пиариться или желания поставить себя выше других, просто публично оклеветали нас",
- пишут они.
Авторы письма обратились к Зираддину Рзаеву и Мехди Эбрагими-Вафа с одним вопросом: "Зачем вы оболгали "Битву экстрасенсов?".
Они утверждают, что гонорары, о которых идет речь в фильме (от 25 тысяч рублей до 350 тысяч долларов), никто из них не получал.
"Вы оклеветали создателей Битвы экстрасенсов, порядочных людей, которые никогда в жизни не брали никаких взяток, и вы это прекрасно знаете. Вы оклеветали всех нас, участников проекта, только за то, что мы оказались в чем-то успешнее вас",
- подытожили они.
Напомним, сенсацией стал фильм "Идущие к чёрту" Бориса Соболева, раскрывающий всю правду о мошенниках и удивительных способностях участников шоу.
Открытое письмо от имени финалистов и победителей "Битвы экстрасенсов" Уважаемые зрители и поклонники программы "Битва экстрасенсов"! Единственное, что движет нами сейчас, это оскорбленный профессионализм и желание достучаться до ваших сердец. Всегда в жизни бывает место грязи, непорядочности, подлости и обману, но это не значит, что ответственность за нескольких подлецов должны нести люди, не имеющие к этому отношения! Загляните себе в душу и ответьте на вопрос: это насколько должен упасть человек, чтобы воспользоваться чужим горем и чужой болью? Вы наблюдали за испытаниями годами, многие знают нас лично. Мы вместе с вами проливали слёзы. Неужели вы считаете, что это можно проделать по сценарию? Запомните навсегда, мы не способны глумиться над чужим горем! Это подло, низко и недостойно! Сейчас очерняют авторов "Битвы экстрасенсов", ведущих и весь состав программы. Журналисты нашли нескольких нечистоплотных людей, и пытаются грязью замазать всех. Какой-то озлобленный мелкий администратор, уволенный сто лет назад за элементарный непрофессионализм, какая-то пара завистливых экстрасенсов, которые считают себя настоящими, а других якобы "подставой", из чувства ли зависти, стремления пиариться или желания поставить себя выше других, просто публично оклеветали нас. Мы все обращаемся к Зираддину Рзаеву и Мехди Эбрагими-Вафа: зачем вы оболгали Битву экстрасенсов? Вы прекрасно знаете, что в Битве ничего не продается и не покупается. Никто из экстрасенсов, ни мы, ни вы, в жизни не заплатил ни копейки ни за участие в этом проекте, ни за успех в испытаниях, ни за выход в финал, ни за победу! Так зачем вы выдумываете мифические цены от 25 тысяч рублей до 350 тысяч долларов, которые якобы все, кроме вас, кому-то платят? Вы оклеветали создателей Битвы экстрасенсов, порядочных людей, которые никогда в жизни не брали никаких взяток, и вы это прекрасно знаете. Вы оклеветали всех нас, участников проекта, только за то, что мы оказались в чем-то успешнее вас. ⤵️