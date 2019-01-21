Где правда? Победители шоу "Битва экстрасенсов" выступили с заявлением после разоблачения

Участников "Битвы экстрасенсов" Александр Шепс и Виктория Райдо написали открытое письмо к зрителям и клиентам, передает Rus.tvnet.lv.

"Единственное, что движет нами сейчас, это оскорбленный профессионализм и желание достучаться до ваших сердец.

Всегда в жизни бывает место грязи, непорядочности, подлости и обману, но это не значит, что ответственность за нескольких подлецов должны нести люди, не имеющие к этому отношения",

- заявляют они.

Победители шоу заявляют, что авторы фильма очерняют авторов "Битвы экстрасенсов", ведущих и весь состав программы.

Журналисты нашли нескольких нечистоплотных людей, и пытаются грязью замазать всех.

"Какой-то озлобленный мелкий администратор, уволенный сто лет назад за элементарный непрофессионализм, какая-то пара завистливых экстрасенсов, которые считают себя настоящими, а других якобы "подставой", из чувства ли зависти, стремления пиариться или желания поставить себя выше других, просто публично оклеветали нас",

- пишут они.

Авторы письма обратились к Зираддину Рзаеву и Мехди Эбрагими-Вафа с одним вопросом: "Зачем вы оболгали "Битву экстрасенсов?".

Они утверждают, что гонорары, о которых идет речь в фильме (от 25 тысяч рублей до 350 тысяч долларов), никто из них не получал.

"Вы оклеветали создателей Битвы экстрасенсов, порядочных людей, которые никогда в жизни не брали никаких взяток, и вы это прекрасно знаете. Вы оклеветали всех нас, участников проекта, только за то, что мы оказались в чем-то успешнее вас",

- подытожили они.