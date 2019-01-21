Пять очень полезных для здоровья соков

Томатный сок. Его употребление улучшает психологические и физиологические показатели у женщин в период менопаузы – в этом, в частности, смогли убедиться ученые из Токийского медицинского университета. Женщины, которые в течение двух месяцев ежедневно выпивали по 200 мл томатного сока, продемонстрировали существенное уменьшение тревожности и улучшение частоты сердечных сокращений, пишет Medikforum.ru.

Клюквенный сок. Исследование американских ученых показало, что в клюквенном соке содержатся олигосахариды – эти вещества делают сок клюквы «естественным антибиотиком». Другие компоненты сока, проантоцианидины, делают его очень полезным в плане защиты от инфекций мочевыводящих путей.

Свекольный сок. Этот сок очень полезен для сердечно-сосудистой системы, снижает давление. Способность свекольного сока способствовать нормализации давления у гипертоников подтверждалась неоднократно. Такое свойство свеклы и сока из нее ученые связывают с содержанием неорганических нитратов, а также антиоксиданта беталаина.

Вишневый сок. Исследователи из Великобритании и ЮАР нашли доказательства того, что употребление вишневого сока содействует снижению уровня мочевой кислоты в крови, что может быть полезным для профилактики подагры, и в случае уже имеющегося заболевания тоже. Как показали эксперименты, такой эффект дает употребление двух порций вишневого сока в день.