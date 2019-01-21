История настоящего чуда растрогала жителей Эстонии: вот это да!

«У меня есть сестра младшая, которая сейчас ждет малыша (да-да, я стану тетей). Семья они молодая, живут с парнем у его мамы и планируют покупать квартиру...

Недавно шел разговор, что им нужны деньги на первый взнос, чтобы купить свою квартиру. И через пару дней они в кладовке находят 72 000 эстонских крон (это около 4600 евро - прим.ред.). Шок! Мягко сказано...

Они живут в Ида-Вирумаа, а там цены на квартиры другие.

Деньги были дедушки, который умер год назад. Возможно он забыл про эти деньги или не смог найти, куда спрятал, теперь уже история умалчивает. Но сам факт, что, находясь уже на небесах, он помог молодой семье... у меня мурашки.

Деньги сама лично меняла сегодня в Eesti pank.