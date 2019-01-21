«Человек-дерево» из Бангладеша вновь начал зарастать

О том, что «человек-дерево» вновь начал зарастать, сообщило издание South China Morning Post. Он имеет редкий диагноз - верруциформная эпидермодисплазия. Из-за данного заболевания тело мужчины покрыто многочисленными бородавками, сделавшими кожу похожей на кору дерева. В последнее время состояние Абула Бажандара значительно ухудшилось – его ладони и ступни заросли новыми наростами, пишет Medikforum.ru.

Абул Бажандар ФОТО: STR / AFP

В 2016 году Бажандар, которому тогда было 26 лет, впервые обратился к врачам. Медики помогли страдающему редкой аномалией пациенту и удалили более 5 кг уродливых разрастаний на коже. Специалистам казалось, что они смогли взять под контроль состояние пациента, - но в мае симптомы болезни обострились. Разочарованный в медицине мужчина сбежал из клиники, чтобы найти лечение, которое бы действительно спасло его от тяжелого недуга.

В воскресенье, 20 января, «человек-дерево» вновь предстал перед врачами. Он сообщил, что ему больше никто не смог помочь и попросил о лечении. Состояние его кожи стало плачевным: наросты почти полностью покрывают ладони и ступни.