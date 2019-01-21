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«Человек-дерево» из Бангладеша вновь начал зарастать

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Абул Бажандар

ФОТО: STR / AFP

Житель Бангладеша по имени Абул Бажандар, страдающий редчайшей аномалией, превращающей его в «человека-дерево», попал в больницу с ухудшившимся состоянием. На ступнях и руках бангладешца размножились наросты, из-за которых он и получил свое сравнение с деревом.

О том, что «человек-дерево» вновь начал зарастать, сообщило издание South China Morning Post. Он имеет редкий диагноз - верруциформная эпидермодисплазия. Из-за данного заболевания тело мужчины покрыто многочисленными бородавками, сделавшими кожу похожей на кору дерева. В последнее время состояние Абула Бажандара значительно ухудшилось – его ладони и ступни заросли новыми наростами, пишет Medikforum.ru.

Абул Бажандар

ФОТО: STR / AFP

В 2016 году Бажандар, которому тогда было 26 лет, впервые обратился к врачам. Медики помогли страдающему редкой аномалией пациенту и удалили более 5 кг уродливых разрастаний на коже. Специалистам казалось, что они смогли взять под контроль состояние пациента, - но в мае симптомы болезни обострились. Разочарованный в медицине мужчина сбежал из клиники, чтобы найти лечение, которое бы действительно спасло его от тяжелого недуга.

В воскресенье, 20 января, «человек-дерево» вновь предстал перед врачами. Он сообщил, что ему больше никто не смог помочь и попросил о лечении. Состояние его кожи стало плачевным: наросты почти полностью покрывают ладони и ступни.

Специалисты пообещали в скором времени приступить к терапии для «человека-дерево». Власти страны пообещали поддержку в оказании помощи Бажандару.

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