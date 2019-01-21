Водка без пива - деньги на ветер? Читайте, какие спиртные напитки опасно смешивать

«После употребления большого количества горячительных напитков всегда следует интоксикация организма. Если смешать некоторые виды спиртных напитков, это может привести к еще более сильному отравлению», - рассказала врач, сообщает Medikforum.ru.

Лилия Федорова отметила, что бытующие мнение о повышенной опасности для организма смешения пива с водкой, не очень оправданно – есть смеси спиртного и более токсичные для органов и тканей. Как пояснила нарколог, существует определенная классификация дробления спиртных напитков, и в соответствии с ней смешивание некоторых из них «совершенно неуместно».

Пиво и водка, заметила врач, являются напитками одного ряда, - поэтому их смешанных прием не окажет столь драматичных повреждений, как другие спиртные смеси.