Почему в аэропорту берут мазки с рук и одежды? Отвечает пилот самолета

Не все еще знают о таких методах безопасности в аэропортах Европы. Некоторые из них практикуются и в Таллинне. Например, следующий: в одном из аэропортов Польши во время прохождения досмотра к мужчине подошел сотрудник и попросил вытянуть руки для дополнительной проверки. В итоге сотрудник провел какой-то бумажкой по ладоням и частям одежды, затем вставил в аппарат. А тот показал какой-то зашкаливающий график. За этим всем последовал дополнительный досмотр. Что же тут произошло? Давайте разбираться! Пишет Zen.Yandex.ru.

Дело в том, что сотрудники авиационной безопасности имеют целый список оборудования, которым они пользуются для того, чтобы найти нелегальные субстанции во время их проноса в аэропорт.

С каждым годом изобретаются все более новые и более изощренные способы для проверки людей и их ручной клади на такие вещества.

Дело в том, что при любом контакте со взрывчатым или наркотическим веществом - на человеке остаются частицы этого самого вещества. Даже если вы помоете руки, то на одежде или ваших пальцах все равно останется та или иная часть "пыли". Избавиться очень трудно.

Как раз такие анализаторы и могут выявить препараты в мельчайших концентрациях. Для этого достаточно только лишь провести по подозрительным вещам такой "бумажкой" и засунуть в анализатор. Он уже сам все определит, посчитает и выдаст вердикт: есть там что-то или нет.

Как говорятся, 21-й век и собаки теперь уже не всегда обязательны!

Кстати говоря, у службы безопасности также есть и переносные газоанализаторы. Они используются в том случае, если предмет нельзя провести через рентгеновский аппарат.