В Сети появилось видео с вечеринки «Танцевальный рай»: вы только посмотрите, что там происходило!

Новогодняя карусель праздников уже по традиции закончилась народным гуляньем на одной из лучших вечеринок города, где отметили Старый Новый год с настоящим размахом русской души.

Гости оказались на сказочном празднике волшебства, на самом любимом празднике детства. Старый Новый Год - это всегда время чудес, новых надежд и веры в самое лучшее и светлое, что непременно произойдет в наступающем году. В эту яркую ночь каждый гость стал участником своей особой истории...

В эту особенную праздничную ночь гости наслаждались специальным новогодним шоу-сюрпризом из России, танцами и любимыми новогодними песнями в живом исполнении (Санкт-Петербург).

«Снежная Королева» Санкт-Петербургского Мюзик-Холла исполнила любимые праздничные хиты, новогодние феи развлекали гостей волнующими танцами.

С первых минут гости окунулись в праздничную, головокружительную атмосферу и… хорошее настроение не покинуло больше никого!

Наступило время самых ярких впечатлений!

Всю ночь резиденты вечеринки DJ Bell и DJ Peterson играли лучшие российские хиты.

Танцевальный рай – это время и место радости бытия, безумства и шалости, свободы от условностей - соблазн, перед которым невозможно устоять!

ВНИМАНИЕ! Следующий «Танцевальный рай» пройдет в пятницу, 8 марта, где вечеринка отметит свой десятый день рождения и Международный Женский день в ночном клубе Hollywood.