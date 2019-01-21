В Сети появилось видео с вечеринки «Танцевальный рай»: вы только посмотрите, что там происходило!

В субботу, 12 января, в ночном клубе Hollywood (Вана-Пости, 8, Таллинн) состоялась любимая многими вечеринка - «Танцевальный рай. Старый Новый год».
Новогодняя карусель праздников уже по традиции закончилась народным гуляньем на одной из лучших вечеринок города, где отметили Старый Новый год с настоящим размахом русской души.
Гости оказались на сказочном празднике волшебства, на самом любимом празднике детства. Старый Новый Год - это всегда время чудес, новых надежд и веры в самое лучшее и светлое, что непременно произойдет в наступающем году. В эту яркую ночь каждый гость стал участником своей особой истории...
В эту особенную праздничную ночь гости наслаждались специальным новогодним шоу-сюрпризом из России, танцами и любимыми новогодними песнями в живом исполнении (Санкт-Петербург).
«Снежная Королева» Санкт-Петербургского Мюзик-Холла исполнила любимые праздничные хиты, новогодние феи развлекали гостей волнующими танцами.
С первых минут гости окунулись в праздничную, головокружительную атмосферу и… хорошее настроение не покинуло больше никого!
Наступило время самых ярких впечатлений!
Всю ночь резиденты вечеринки DJ Bell и DJ Peterson играли лучшие российские хиты.
Танцевальный рай – это время и место радости бытия, безумства и шалости, свободы от условностей - соблазн, перед которым невозможно устоять!
ВНИМАНИЕ! Следующий «Танцевальный рай» пройдет в пятницу, 8 марта, где вечеринка отметит свой десятый день рождения и Международный Женский день в ночном клубе Hollywood.
СПЕШИТЕ! Билеты по особо выгодной цене – 15 евро в предварительной продаже в Piletilevi (до 24.02. - 15€ и VIP 29€ , 25.02.-6.03. - 17€ и VIP 34€).