Единственный способ выиграть у токсичного человека – не играть с ним

Речь может идти даже о вашем самом потаенном секрете или о другой информации, который вы позволите им заполучить.

Вот почему вы не должны доверять им никаких секретов. Даже если они попытаются убедить вас, что они достойны доверия. Или будут рассказывать вам, насколько сильно они изменились.

Если вы не наблюдаете реальных доказательств изменившегося поведения токсичного человека, не верьте его словам.

4. Не впутывайтесь в их драму.

Токсичные люди нуждаются в постоянном сочувствии окружающих. Чтобы получить его, они будут постоянно говорить о своих проблемах, стараясь найти себе новую жертву, то есть нового сочувствующего.

Поэтому в тот момент, когда они в следующий раз начнут жаловаться, просто проигнорируйте их. Или попробуйте перенаправить тему разговора на что-то более позитивное.

5. Перестаньте пытаться угодить им.

Токсичный человек нередко пытается убедить окружающих, что именно они несут ответственность за то, чтобы он чувствовал себя хорошо.

Токсичная личность будет стараться изо всех сил, чтобы другие ощущали себя виноватыми за то, что он переживает. Если вы похожи на большинство добросердечных людей, вы будете чувствовать себя обязанным помочь ему.

Но, сознательно или подсознательно, это именно то, чего и ищет токсичный человек. И он будет продолжать добиваться от вас этого типа обмена энергией, пока вы не почувствуете себя истощенным.

Как бы жестко это не звучало, но если вы продолжите обеспечивать ту реакцию, которую ищет описываемый тип личности, вы лишь усугубите его поведение.

6. Пусть они разоблачат сами себя.

Иногда, даже после того, как вы делаете все возможное, чтобы показать их негативное поведение во всей красе, токсичные люди оказываются неспособными сделать выводов из своих действий и продолжают себя вести подобным образом.

Поэтому, если они лгут и демонстрируют токсичное поведение, так же как и раньше, не останавливайте их.

Окружающие, в конце концов, поймут, что это за человек перед ними, особенно если такое поведение является постоянным.

Таким образом, никто не подумает о вас, что вы являетесь бессердечным человеком, не способным на сочувствие. Но зато токсичный человек будет разоблачен как лжец, льющий крокодильи слезы.

7. Игнорируйте их.

Если все вышеописанные способы оказываются неэффективными в борьбе с поведением токсичного человека, просто начните игнорировать его.

Если на вечеринке он пытается захватить ваше внимание или внимание окружающих своими печальными историями или оскорблениями, игнорируйте его.

Постарайтесь сменить тему разговора или уйдите от него подальше.