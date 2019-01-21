Единственный способ выиграть у токсичного человека – не играть с ним

Семь способов поставить на место негативную личность, не играя в ее игры.
Этого почти невозможно избежать. В какой-то из моментов жизни вам придется столкнуться с токсичным человеком. И если вы не будете достаточно осторожны, этот человек сможет глубоко проникнуть в вашу жизнь и начать распространять свою токсичную, ядовитую энергию повсюду, пишет Cluber.com.ua.
Зачастую человек становится токсичным не по своей вине.
Говоря о токсичных людях, психотерапевт Джоди Гейл отмечает, что «часто глубоко раненый человек по какой-то причине оказывается не в состоянии взять на себя ответственность за свою травму, за свои чувства, свои потребности и свои последующие проблемы в жизни».
Как бы то ни было, печальная правда заключается в том, что вы не в состоянии помочь большинству людей с токсичным поведением. Это та проблема, которую они должны решить самостоятельно.
Вот почему лучший способ справиться с негативным человеком и его поведением – это даже не пытаться подыгрывать ему. Итак, 7 способов поставить на место токсичную личность, не играя в ее игры.
1. Установите и поддерживайте четкие границы.
Токсичные люди всегда будут пытаться довести вас до вашего предела. Обычно их жертвами становятся добросердечные люди, которых негативные личности используют до тех пор, пока не высасывают из них все.
Вот почему вы должны установить и, что более важно, поддерживать четкие границы с ними.
Не стоит надеяться, что все люди, которых мы встречаем, будут такими же добрыми и уважительными, как мы сами. Поэтому при первом проявлении токсичности со стороны нового знакомого дайте ему понять, что за определенные рамки он заходить не имеет права.
Если они сделают что-то, что вы сочтете неуместным, немедленно сообщите им об этом.
И никогда не бойтесь высказывать мнение открыто – пусть они знают, что вы не собираетесь терпеть их токсичное поведение.
2. Дайте понять, когда люди ведут себя токсично.
Когда мы понимаем причину того, почему они ведут себя токсично, то начинаем им сочувствовать. Вот почему мы сами часто позволяем их поведению развиваться бесконтрольно.
И в итоге негативные личности начинают воспринимать свои действия как совершенно приемлемые. Это дает им право не только поступать подобным образом, но и вести себя еще хуже.
Вот почему вы должны озвучивать свои претензии, чтобы такие люди знали, что окружающим совсем не нравится подобное поведение.
Токсичные личности не будут видеть в этом ничего плохого, пока им не дадут понять, что это действительно является проблемой. Или, что хуже всего, они будут продолжать обвинять в сложившейся ситуации других.
3. Не доверяйте им.
Токсичные люди любят оказываться в центре событий, привлекая внимание окружающих. Чтобы добиться этого внимания, они готовы поделиться любой интересной информацией о своих знакомых и даже друзьях, которую только смогут добыть.
Речь может идти даже о вашем самом потаенном секрете или о другой информации, который вы позволите им заполучить.
Вот почему вы не должны доверять им никаких секретов. Даже если они попытаются убедить вас, что они достойны доверия. Или будут рассказывать вам, насколько сильно они изменились.
Если вы не наблюдаете реальных доказательств изменившегося поведения токсичного человека, не верьте его словам.
4. Не впутывайтесь в их драму.
Токсичные люди нуждаются в постоянном сочувствии окружающих. Чтобы получить его, они будут постоянно говорить о своих проблемах, стараясь найти себе новую жертву, то есть нового сочувствующего.
Поэтому в тот момент, когда они в следующий раз начнут жаловаться, просто проигнорируйте их. Или попробуйте перенаправить тему разговора на что-то более позитивное.
5. Перестаньте пытаться угодить им.
Токсичный человек нередко пытается убедить окружающих, что именно они несут ответственность за то, чтобы он чувствовал себя хорошо.
Токсичная личность будет стараться изо всех сил, чтобы другие ощущали себя виноватыми за то, что он переживает. Если вы похожи на большинство добросердечных людей, вы будете чувствовать себя обязанным помочь ему.
Но, сознательно или подсознательно, это именно то, чего и ищет токсичный человек. И он будет продолжать добиваться от вас этого типа обмена энергией, пока вы не почувствуете себя истощенным.
Как бы жестко это не звучало, но если вы продолжите обеспечивать ту реакцию, которую ищет описываемый тип личности, вы лишь усугубите его поведение.
6. Пусть они разоблачат сами себя.
Иногда, даже после того, как вы делаете все возможное, чтобы показать их негативное поведение во всей красе, токсичные люди оказываются неспособными сделать выводов из своих действий и продолжают себя вести подобным образом.
Поэтому, если они лгут и демонстрируют токсичное поведение, так же как и раньше, не останавливайте их.
Окружающие, в конце концов, поймут, что это за человек перед ними, особенно если такое поведение является постоянным.
Таким образом, никто не подумает о вас, что вы являетесь бессердечным человеком, не способным на сочувствие. Но зато токсичный человек будет разоблачен как лжец, льющий крокодильи слезы.
7. Игнорируйте их.
Если все вышеописанные способы оказываются неэффективными в борьбе с поведением токсичного человека, просто начните игнорировать его.
Если на вечеринке он пытается захватить ваше внимание или внимание окружающих своими печальными историями или оскорблениями, игнорируйте его.
Постарайтесь сменить тему разговора или уйдите от него подальше.
Медленно, но верно, игнорируя его снова и снова, вы будете показывать токсичному человеку, что он не в силах повлиять на вас и получить необходимую ему энергию.