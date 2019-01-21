Отец Екатерины Андреевой поселил в квартире нелегалов: мужчину проверяет полиция

Во многих своих интервью ведущая программы «Время» Екатерина Андреева рассказывает преимущественно о работе, а вот о личной жизни и отношениях с родителями предпочитает не говорить. Известно, что отец Андреевой в свое время работал заместителем Государственного комитета СССР по материально-техническому снабжению. Вместе с матерью Екатерины он всегда поддерживал дочь.

Теперь же семья Андреевой оказалась в центре скандала из-за нарушения миграционного законодательства России. Сообщается, что 81-летний отец телеведущей поселил в своей квартире пару из Узбекистана. Супруги планировали работать дворниками, однако для этого им требовалась прописка в столице, поэтому Сергей Андреевич сначала сделал им регистрацию на три месяца, а потом продлил ее до года. Когда же делом заинтересовались сотрудники правоохранительных органов, мужчина поспешил отказаться от прежних договоренностей, — сообщает портал Mash. В обстоятельствах случившегося продолжает разбираться полиция, сама же Екатерина Андреева, как и ее семья, воздерживается от комментариев.