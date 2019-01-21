Пн, 21.01.2019
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  • Отец Екатерины Андреевой поселил в квартире нелегалов: мужчину проверяет полиция

Отец Екатерины Андреевой поселил в квартире нелегалов: мужчину проверяет полиция

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Екатерина Андреева

ФОТО: скриншот

Родственник известной телеведущей оказался в центре скандала из-за нарушения трудового законодательства, пишет Eg.ru.

Во многих своих интервью ведущая программы «Время» Екатерина Андреева рассказывает преимущественно о работе, а вот о личной жизни и отношениях с родителями предпочитает не говорить. Известно, что отец Андреевой в свое время работал заместителем Государственного комитета СССР по материально-техническому снабжению. Вместе с матерью Екатерины он всегда поддерживал дочь.

Теперь же семья Андреевой оказалась в центре скандала из-за нарушения миграционного законодательства России. Сообщается, что 81-летний отец телеведущей поселил в своей квартире пару из Узбекистана. Супруги планировали работать дворниками, однако для этого им требовалась прописка в столице, поэтому Сергей Андреевич сначала сделал им регистрацию на три месяца, а потом продлил ее до года. Когда же делом заинтересовались сотрудники правоохранительных органов, мужчина поспешил отказаться от прежних договоренностей, — сообщает портал Mash. В обстоятельствах случившегося продолжает разбираться полиция, сама же Екатерина Андреева, как и ее семья, воздерживается от комментариев.

Поклонники телеведущей, в свою очередь, советуют ей помочь отцу и поддержать его в столь непростой ситуации. Благосклонно настроенные пользователи считают, что мужчина хотел помочь супружеской паре, скептики же уверены, что таким образом пенсионер пытался заработать денег, обеспечив нелегалов пропиской.

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