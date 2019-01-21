Счастье ценой разрушенной семьи: как Виктория Лопырева увела мужа у своей беременной подруги

Сама она, разумеется, также не осталась в стороне, обеспечив себе безбедное существование за счет многочисленных любовников.

Когда модель только стала «мисс Россия – 2003» и ей очень нужна была путевка в шоу-бизнес, главным мужчиной в ее жизни стал владелец холдинга «Русский стандарт» Рустам Тарико. Через два года после своей победы никому не известная ростовчанка стала директором этого конкурса.

Во время чемпионата мира ходили слухи, что амбассадором такого масштабного мероприятия Викторию сделали только потому, что модель предварительно подсуетилась и очень «сблизилась» с Виталием Мутко. В любом другом случае делать звезду соцсетей футбольным послом, притом что она ассоциируется с этим видом спорта только потому, что несколько лет была в отношениях с футболистом, как минимум странно и не логично.

Однако знаменитую шутку про детей FIFA, зачатых с иностранцами во время чемпионата, модель, похоже, восприняла серьезно и забеременела, не будучи точно уверенной, от кого. С мужчиной в жарком июле Викторию заставали только единожды, и то в Бразилии — она покидала отель в Рио-де-Жанейро в компании никому не знакомого спутника.

По словам источников портала Super.ru, состоятельных претендентов на отцовство у Лопыревой было пять, поэтому действовать пришлось по принципу русской рулетки. Оповестив всех о том, что скоро у них появится наследник или наследница, и таким образом закинув удочку семейного счастья в мешок с деньгами, Лопырева начала ждать, когда же кто-нибудь клюнет. Поверил в незыблемую преданность длинноногой блондинки только вице-президент «Ташира» и зять олигарха Самвела Карапетяна Игорь Булатов.

Виктория не понаслышке знает, что легких путей не бывает, поэтому тогда пришло время делать ход конем. Модель тесно дружит с семьей Карапетян уже много лет и, по-видимому, столько же состоит в отношениях с мужем Татевик Карапетян. В то время дочь олигарха и бизнесвумен тоже была беременна: семь месяцев назад она родила девочку. В один момент семейство разом отписалось от модели в «инстаграме», а Тата удалила все фото с мужем и текстовые признания в любви: видимо, управляющая кинотеатрами «Синема стар» узнала о том, с кем во время ее беременности проводит время ее супруг.

Как стало известно Super, предательство не смог простить ни глава семьи Самвел Саркисович, ни сама Тата: узнать, что твой супруг ушел к девушке с очень сомнительной репутацией, сами понимаете, — кошмарный сон.