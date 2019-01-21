Счастье ценой разрушенной семьи: как Виктория Лопырева увела мужа у своей беременной подруги

Вполне возможно, что дома у Виктории Лопыревой где-то есть письмо с благодарностями инстаграмщиц за основание «дубайской биржи труда». Ведь, действительно, одной из первых узнав о том, что заработать деньги и статус можно, в прямом смысле не вставая с постели, «мисс Россия – 2003» из Ростова-на-Дону протоптала «дорогу жизни» для падких на роскошь русских нимфеток.
Сама она, разумеется, также не осталась в стороне, обеспечив себе безбедное существование за счет многочисленных любовников.
Когда модель только стала «мисс Россия – 2003» и ей очень нужна была путевка в шоу-бизнес, главным мужчиной в ее жизни стал владелец холдинга «Русский стандарт» Рустам Тарико. Через два года после своей победы никому не известная ростовчанка стала директором этого конкурса.
Во время чемпионата мира ходили слухи, что амбассадором такого масштабного мероприятия Викторию сделали только потому, что модель предварительно подсуетилась и очень «сблизилась» с Виталием Мутко. В любом другом случае делать звезду соцсетей футбольным послом, притом что она ассоциируется с этим видом спорта только потому, что несколько лет была в отношениях с футболистом, как минимум странно и не логично.
Однако знаменитую шутку про детей FIFA, зачатых с иностранцами во время чемпионата, модель, похоже, восприняла серьезно и забеременела, не будучи точно уверенной, от кого. С мужчиной в жарком июле Викторию заставали только единожды, и то в Бразилии — она покидала отель в Рио-де-Жанейро в компании никому не знакомого спутника.
По словам источников портала Super.ru, состоятельных претендентов на отцовство у Лопыревой было пять, поэтому действовать пришлось по принципу русской рулетки. Оповестив всех о том, что скоро у них появится наследник или наследница, и таким образом закинув удочку семейного счастья в мешок с деньгами, Лопырева начала ждать, когда же кто-нибудь клюнет. Поверил в незыблемую преданность длинноногой блондинки только вице-президент «Ташира» и зять олигарха Самвела Карапетяна Игорь Булатов.
Виктория не понаслышке знает, что легких путей не бывает, поэтому тогда пришло время делать ход конем. Модель тесно дружит с семьей Карапетян уже много лет и, по-видимому, столько же состоит в отношениях с мужем Татевик Карапетян. В то время дочь олигарха и бизнесвумен тоже была беременна: семь месяцев назад она родила девочку. В один момент семейство разом отписалось от модели в «инстаграме», а Тата удалила все фото с мужем и текстовые признания в любви: видимо, управляющая кинотеатрами «Синема стар» узнала о том, с кем во время ее беременности проводит время ее супруг.
Как стало известно Super, предательство не смог простить ни глава семьи Самвел Саркисович, ни сама Тата: узнать, что твой супруг ушел к девушке с очень сомнительной репутацией, сами понимаете, — кошмарный сон.
«Пообещала любимому отказаться на время от публичности, которая стала для меня уже привычной, — разоткровенничалась Виктория в интервью «КП» в декабре. — Любимый буквально пылинки с меня сдувает, особенно сейчас, когда я жду первенца», — описывала семейную сказку модель, в то время как законная жена Булатова рожала ребенка и пыталась прийти в себя в одиночестве.
«И в тот момент, когда я выхожу на поле стадиона «Лужники», я уже знаю, что во мне бьется еще одно сердце. На нас смотрит весь мир и отец нашего будущего ребенка». К слову, Булатов действительно смотрел на свою любовницу с трибуны, только свой восторг он делил со своей тещей — мамой Таты Этери Карапетян, ничего, понятное дело, тогда еще не подозревавшей.
Как вы поняли, статус бизнесмена в отношениях с Лопыревой быстро перешел в «любимого», бесполезный и глупый пиар-роман с Николаем Басковым пришлось прервать и придумать, как бы спасти репутацию добродетельной красавицы-посла, ведь самой рассказывать «отказавшейся от публичности» девушке, по-видимому, было нельзя.
Но выход есть всегда: подставные папарацционные съемки никто не отменял. И вот белокурая беременная красавица с подтянутой фигурой наслаждается жизнью вместе со своим возлюбленным на пляже в Майами. И нет ни одной неудачной фотки, тело Виктории смотрится идеально в обтягивающих коротких шортах, и какие удачные моменты застал фотограф: любовь, романтика, объятия и поцелуи. Как заверили наши источники, на деле модель сама договорилась со знакомыми фотографами и тщательно отобрала все кадры, чтобы парочка выглядела наиболее мило.
Фото смотри ЗДЕСЬ!
Хватит ли денег у Игоря Булатова, чтобы обеспечивать Викторию Лопыреву и ее ребенка до конца дней, учитывая очень шаткое семейное положение и репутацию, пока не ясно. Как и не ясно то, придется ли Лопыревой навсегда закрыть «дубайскую лавочку» и спокойно заниматься воспитанием, иначе план по захвату чужого мужа будет обречен на провал. В прошлый раз Виктория почти вышла замуж за футболиста Федора Смолова, но вот что-то пошло не так, совсем не так. Лопыреву «спалила» подруга Яна Рудковская, рассказав в интервью Ксении Собчак, что видела в аэропорту модель в обнимку с олигархом Николаем Саркисовым, который собирался вывезти ее на очередные каникулы. Тогда-то Федор и понял, что Лопырева частенько отправляется в Монако и Дубай не только для того, чтобы поесть знаменитый меренговый торт в ресторане Cipriani. Жена Саркисова (теперь уже бывшая) не упустила свой шанс и поглумилась над резкими «стечениями обстоятельств», из-за которых Виктория и Федор расстались. «Может, к моему мужу собралась опять», — написала Юлия Любичанская в «инстаграме».