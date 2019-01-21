После страшного ДТП 97-летний принц Филипп снова сел за руль — пришлось вмешаться полиции

За рулем находился сам супруг королевы Елизаветы II, который чудом отделался лишь испугом.

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Однако желания лично управлять любимым внедорожником у принца не поубавилось: его снова заметили за рулем и не пристегнутым. Пришлось вмешаться полиции: дорожный патруль остановил Land Rover Филиппа и провел с ним разъяснительную беседу.