Пн, 21.01.2019
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  • После страшного ДТП 97-летний принц Филипп снова сел за руль — пришлось вмешаться полиции

После страшного ДТП 97-летний принц Филипп снова сел за руль — пришлось вмешаться полиции

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ФОТО: Steve Parsons / PA Wire/PA Images

На днях 97-летний принц Филипп попал в страшное ДТП: его автомобиль Land Rover перевернулся после столкновения с легковой машиной, пишет Супер.ру.

За рулем находился сам супруг королевы Елизаветы II, который чудом отделался лишь испугом.

ФОТО: SOCIAL MEDIA / REUTERS

Однако желания лично управлять любимым внедорожником у принца не поубавилось: его снова заметили за рулем и не пристегнутым. Пришлось вмешаться полиции: дорожный патруль остановил Land Rover Филиппа и провел с ним разъяснительную беседу. 

Принц Филипп не единственный из британской королевской семьи, кто легкомысленно относится к ПДД. Его августейшая супруга тоже любит погонять, не пристегивая ремень безопасности.

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