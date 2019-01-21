После страшного ДТП 97-летний принц Филипп снова сел за руль — пришлось вмешаться полиции

На днях 97-летний принц Филипп попал в страшное ДТП: его автомобиль Land Rover перевернулся после столкновения с легковой машиной, пишет Супер.ру.
За рулем находился сам супруг королевы Елизаветы II, который чудом отделался лишь испугом.
Однако желания лично управлять любимым внедорожником у принца не поубавилось: его снова заметили за рулем и не пристегнутым. Пришлось вмешаться полиции: дорожный патруль остановил Land Rover Филиппа и провел с ним разъяснительную беседу.
Принц Филипп не единственный из британской королевской семьи, кто легкомысленно относится к ПДД. Его августейшая супруга тоже любит погонять, не пристегивая ремень безопасности.