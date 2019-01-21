Назло всем бывшим. Брэд Питт закрутил роман с Шарлиз Терон

После разрыва с Джоли в 2016-м актер, похоже, завел первый серьезный роман. По словам инсайдера, 55-летний сердцеед уже месяц состоит в романтических отношениях с оскароносной актрисой Шарлиз Терон. Их роман разгорелся в декабре, в рождественский период, а сейчас пару стали замечать вместе в людных местах.

При этом стоит отметить, что пару познакомил ещё один знаменитый актёр — Шон Пенн, с которым Шарлиз тоже встречалась целых полтора года. Питт и Терон какое-то время дружили, но теперь их приятельские отношения переросли в нечто большее.

Они встречаются уже почти месяц. Какое-то время они просто дружили — по иронии, их познакомил Шон [Пенн], — но потом все изменилось, - рассказывает инсайдер.