Вы не забыли? Весной в Таллинне выступит МОТ, а сейчас можно выиграть билеты!

Не так долго осталось до весны, и как только начнется это время года, так и МОТ заедет в Таллинн. 1 марта состоится его новый большой концерт в ночном клубе CatHouse Concert Hall.
До музыкального успеха мог похвастаться успехами академическими, будучи аспирантом факультета государственного управления МГУ (Россия).
Но серьёзно увлекшись музыкой, уже в 2011 году выпускает сольный альбом «Remote», благодаря которому становится популярным среди любителей интеллектуального хип-хопа.
В 2013 году его записи попадают на музыкальный лейбл Black Star, продюсеры которого сразу же предлагают подписать контракт. Мот завоевал любовь поклонников благодаря умению совмещать вокал и речитатив, при этом, делая полноценные шоу на сцене.
Билеты в продаже на странице MjProduction и в Piletilevi!
Возрастное ограничение - 16+! ВИП-зона - 18+!
Двери клуба открываются в 23:00.
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
Хотите пойти на концерт МОТА совершенно бесплатно? Играйте и выигрывайте!
Warm UP:
DJ SAMOGINSON