Пн, 21.01.2019
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  • Вы не забыли? Весной в Таллинне выступит МОТ, а сейчас можно выиграть билеты!

Вы не забыли? Весной в Таллинне выступит МОТ, а сейчас можно выиграть билеты!

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Концерт МОТА в Таллинне

ФОТО: Промо

Не так долго осталось до весны, и как только начнется это время года, так и МОТ заедет в Таллинн. 1 марта состоится его новый большой концерт в ночном клубе CatHouse Concert Hall.

До музыкального успеха мог похвастаться успехами академическими, будучи аспирантом факультета государственного управления МГУ (Россия).

Но серьёзно увлекшись музыкой, уже в 2011 году выпускает сольный альбом «Remote», благодаря которому становится популярным среди любителей интеллектуального хип-хопа.

В 2013 году его записи попадают на музыкальный лейбл Black Star, продюсеры которого сразу же предлагают подписать контракт. Мот завоевал любовь поклонников благодаря умению совмещать вокал и речитатив, при этом, делая полноценные шоу на сцене.

Билеты в продаже на странице MjProduction и в Piletilevi

Возрастное ограничение - 16+! ВИП-зона - 18+! 

Двери клуба открываются в 23:00.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!

Хотите пойти на концерт МОТА совершенно бесплатно? Играйте и выигрывайте!

Warm UP:

DJ SAMOGINSON

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