Любовь Толкалина сняла видео в душе для таинственного ухажера

Адресат, возможно, и понял, а вот поклонники нет, пишет 7 Дней . Любовь многих смутила своим поступком: ведь видео можно было отправить в личном сообщении, а не размещать в публичном пространстве. Часть подписчиков Толкалиной высказало своё недовольство и отписалось от звезды, о чем она, впрочем, ни капли не жалеет.

Любовь уверена, что на своей личной странице она может размещать абсолютно всё, что посчитает нужным. «Все, вписавшие себя в ряды полиции нравов, прошу, прямо сейчас покиньте мою страницу. Не пишите свои комментарии, они не обо мне, а о вашей внутренней бедности. Я не нуждаюсь в воспитании. Я нуждаюсь в любви и общении! Ведь здесь есть кнопочка «выключить комментарии» и я всегда могу ей воспользоваться, но не делаю этого. Мне важна обратная связь! И мне тяжело оттого, что я о вас лучше думаю, чем вы о себе», — обратилась Любовь к подписчикам после того, как подверглась жесткой критике.