Любовь Толкалина сняла видео в душе для таинственного ухажера
Любовь Толкалина записала немного хулиганское, но вполне целомудренное видео в душе. Артистка сняла себя в пене под струей воды для некого таинственного «парня». Именно ему она адресовала эту запись.
Любовь не стала знакомить пользователей Сети со своим другом. «Это через весь эфир, через все публичное одиночество — одному парню. Привет. Он такого, конечно, не ожидает, но поймет...» — написала Толкалина.
Адресат, возможно, и понял, а вот поклонники нет, пишет 7 Дней. Любовь многих смутила своим поступком: ведь видео можно было отправить в личном сообщении, а не размещать в публичном пространстве. Часть подписчиков Толкалиной высказало своё недовольство и отписалось от звезды, о чем она, впрочем, ни капли не жалеет.
Любовь уверена, что на своей личной странице она может размещать абсолютно всё, что посчитает нужным. «Все, вписавшие себя в ряды полиции нравов, прошу, прямо сейчас покиньте мою страницу. Не пишите свои комментарии, они не обо мне, а о вашей внутренней бедности. Я не нуждаюсь в воспитании. Я нуждаюсь в любви и общении! Ведь здесь есть кнопочка «выключить комментарии» и я всегда могу ей воспользоваться, но не делаю этого. Мне важна обратная связь! И мне тяжело оттого, что я о вас лучше думаю, чем вы о себе», — обратилась Любовь к подписчикам после того, как подверглась жесткой критике.
Толкалину и до этого случая часто осуждали за любовь к съемкам в откровенном виде. Последний раз замечания в свой адрес актриса слышала буквально на днях, когда на Крещение купалась топлесс в Черном море.