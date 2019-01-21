Сексуальный снимок Эмили Ратаковски в купальнике вызвал бурю в Сети

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски регулярно радует своих фанатов откровенными фотосессиями, на которых демонстрирует свое сексуальное тело, пишет Eg.ru . В воскресенье, 20 января, 27-летняя красотка опубликовала в своем Instagram новые снимки в белом купальнике бренда Inamorata, на которых похвасталась своей великолепной фигурой и аппетитной попкой, притягивающей взгляды любого мужчины.

На фотографии Ратаковски стоит перед камерой спиной (главный элемент снимка — знаменитая попа модели), однако ее взгляд виден через зеркало. На девушке надет обтягивающий купальник Inamorata. Прелестница двумя руками держит свои волосы. Публикация вызвала настоящую бурю среди поклонников Ратаковски и за короткий срок собрала более 1,3 миллиона лайков и множество комментариев на разных языках. Многие пользователи признаются, что сексуальное тело 27-летней модели вызывает у них восхищение и зависть.