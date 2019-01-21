Не узнать! Елизавета Боярская кардинально сменила имидж

В конце прошлого года Елизавета Боярская стала матерью во второй раз, но не собирается сидеть дома. На конец января запланированы сразу две большие премьеры в театре и кино. 25 января она выйдет на сцену петербургской Филармонии, где сыграет главную роль в музыкальном спектакле «1926». Сюжет построен вокруг переписки Марины Цветаевой и Бориса Пастернака, которого будет играть Анатолий Белый.

Боярская давно признавалась, что мечтает сыграть Цветаеву, поскольку любит поэзию Серебряного века. Ради этой ответственной роли Елизавета не побоялась кардинально сменить имидж. На сцене она появится с каре и неровно подстриженной челкой.

Актриса признается, что очень волнуется перед премьерой. Предстоящий спектакль обещает стать настоящим событием нового театрального сезона, все билеты были распроданы заранее.

«До премьеры «1926» осталась всего неделя. Билеты проданы уже давно, и это очень здорово: значит, вы тоже в предвкушении, как и мы!», — написала Боярская.

Кстати, Елизавета Боярская озвучила волчицу Бьянку в мультфильме «Волки и Овцы. Ход Свиньей». Недавно молодая мать смогла выйти в свет и появилась на питерской премьере картины.