Пн, 21.01.2019
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Врачи рассказали, как затмение влияет на здоровье человека

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Лунное затмение

ФОТО: Christos Georghiou/PantherMedia / Christos Georghiou

Отмечается, что чересчур впечатлительные и мнительные люди могут сами себя накрутить и убедить во вреде "кровавой Луны".

Затмение Луны никак не влияет на здоровье и самочувствие людей. Об этом рассказал РИА "Новости" заместитель главного врача Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского Руслан Кошелев.

По его словам, в США и Азии не раз проводились исследования по этому поводу: во время и после явления обзванивали травмпункты и больницы. Выяснилось, что среднее количество обращений к врачам в дни лунных затмений не меняется.

Однако эксперт признал, что чересчур впечатлительные и мнительные могут сами себя накрутить и убедить в том, что при виде "кровавой Луны" им становится хуже.

Таким людям стоит в часы затмений чем-то порадовать себя: повидаться с близкими, например, или позаниматься физкультурой, или хотя бы просто отдохнуть и почитать интересную книгу, посоветовал Кошелев.

Утром 21 января 2019 года можно было понаблюдать частичное затмение Луны, а перед самым заходом за горизонт (в 7:46 тлн) оно войдет в полную фазу.

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