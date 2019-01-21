СМИ: 51-летняя Николь Кидман беременна

Американские СМИ утверждают, что Николь Кидман «беременна в возрасте 51 года». Источники сообщили изданию The Star, что актриса ничего не ела и не пила на церемонии вручения премии «Золотой Глобус». Муж Николь, музыкант Кит Урбан, был очень внимателен к ней и постоянно спрашивал, не хочет ли она пить (имея в виду явно не алкоголь).

«Николь потягивала воду и почти ничего не ела», — добавил инсайдер.

Как пишет издание, такое положение Кидман было бы «неудивительным». Несмотря на возраст, актриса выглядит прекрасно, ведет здоровый образ жизни и совсем недавно признавалась, что хотела бы снова стать матерью.

На вопрос, не планирует ли она пятого ребенка, кинозвезда ответила утвердительно: «Я бы хотела и больше». И добавила: «Нельзя ничего полностью исключить, но нужно отталкиваться от того, что нам доступно».