Вс, 20.01.2019
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  • Высоцкая и Кончаловский обвенчались в храме недалеко от границы Эстонии

Высоцкая и Кончаловский обвенчались в храме недалеко от границы Эстонии
ФОТО!

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Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский.

ФОТО: /imago/Sp

Церемония состоялась в Троицком соборе Пскова, передает Eg.ru.

Сегодня 81-летний режиссер Андрей Кончаловский и его жена, 45-летняя актриса Юлия Высоцкая прошли обряд венчания. Церемония прошла в Пскове, в Троицком соборе, и на ней присутствовали близкие люди супругов – в том числе и брат Андрея, режиссер Никита Михалков.

Обряд совершил митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). Он является Председателем Патриаршего совета по культуре и известным церковным писателем.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая поженились в 1998 году. Несмотря на 36-летнюю разницу в возрасте, актриса и режиссер выстроили весьма прочную семью, в которой воспитываются двое детей. В соцсети поклонники пожелали паре счастья и порадовались за супругов, которые после 20 лет брака решили скрепить его и на небесах.

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