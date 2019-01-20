Высоцкая и Кончаловский обвенчались в храме недалеко от границы Эстонии

Сегодня 81-летний режиссер Андрей Кончаловский и его жена, 45-летняя актриса Юлия Высоцкая прошли обряд венчания. Церемония прошла в Пскове, в Троицком соборе, и на ней присутствовали близкие люди супругов – в том числе и брат Андрея, режиссер Никита Михалков.

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая поженились в 1998 году. Несмотря на 36-летнюю разницу в возрасте, актриса и режиссер выстроили весьма прочную семью, в которой воспитываются двое детей. В соцсети поклонники пожелали паре счастья и порадовались за супругов, которые после 20 лет брака решили скрепить его и на небесах.