Певец Марк Тишман пострадал в страшной аварии

В результате аварии Тишман упал и получил множественные травмы. Певцу пришлось вернуться в Россию и обратился в больницу.

Артист опубликовал в своем Instagram фотографию из палаты и рассказал о своем текущем состоянии. "Наложили швы. Долетел до дома. Уже в Москве под наблюдением наших врачей. Жить буду. Даже хочу долго, интересно, талантливо, светло. Всегда анализирую ситуацию и пытаюсь понять – все ведь неспроста. Понял, сделал выводы. Наверное, так было надо даже", – поведал Тишман.