Певец Марк Тишман пострадал в страшной аварии

Певец Марк Тишман пострадал в аварии во время отпуска в Таиланде. ДТП случилось из-за того, что артист пытался избежать столкновения, пишет Дни.ру.
В результате аварии Тишман упал и получил множественные травмы. Певцу пришлось вернуться в Россию и обратился в больницу.
Артист опубликовал в своем Instagram фотографию из палаты и рассказал о своем текущем состоянии. "Наложили швы. Долетел до дома. Уже в Москве под наблюдением наших врачей. Жить буду. Даже хочу долго, интересно, талантливо, светло. Всегда анализирую ситуацию и пытаюсь понять – все ведь неспроста. Понял, сделал выводы. Наверное, так было надо даже", – поведал Тишман.
Напомним, что в свое время среди всех участников "Фабрики звезд-7" особое расположение Пугачевой получил Марк Тишман. Примадонна как-то призналась, что Марк ей очень напоминает ее бывшего мужа Филиппа Киркорова. Дескать, такой же восхищенный и наивный, каким был пятнадцать лет назад Киркоров.