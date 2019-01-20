Вс, 20.01.2019
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Певец Марк Тишман пострадал в страшной аварии

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Musician Mark Tishman

ФОТО: Mikhail Fomichev / RIA Novosti

Певец Марк Тишман пострадал в аварии во время отпуска в Таиланде. ДТП случилось из-за того, что артист пытался избежать столкновения, пишет Дни.ру.

В результате аварии Тишман упал и получил множественные травмы. Певцу пришлось вернуться в Россию и обратился в больницу.  

Артист опубликовал в своем Instagram фотографию из палаты и рассказал о своем текущем состоянии. "Наложили швы. Долетел до дома. Уже в Москве под наблюдением наших врачей. Жить буду. Даже хочу долго, интересно, талантливо, светло. Всегда анализирую ситуацию и пытаюсь понять – все ведь неспроста. Понял, сделал выводы. Наверное, так было надо даже", – поведал Тишман.

Напомним, что в свое время среди всех участников "Фабрики звезд-7" особое расположение Пугачевой получил Марк Тишман. Примадонна как-то призналась, что Марк ей очень напоминает ее бывшего мужа Филиппа Киркорова. Дескать, такой же восхищенный и наивный, каким был пятнадцать лет назад Киркоров.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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