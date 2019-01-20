Пугающая оптическая иллюзия из эстонского парка: вы тоже это видите!?

Дело в том, что в уменьшенном виде, пень на фото, сделанном недалеко от замка Алатскиви, приобретает несколько пугающие очертания. Взгляните сами.

Снимок уже не кажется невинным, ведь при таком масштабе пень начинает напоминать крадучись ползущего в вашем направлении обнаженного по пояс человека. При этом, в полном размере, снимок кажется абсолютно нормальным.