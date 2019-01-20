Вс, 20.01.2019
Помогите! Филиппинская красотка поставила МИД на уши, чтобы скорее выйти замуж за эстонца СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Жизнь
  • Пугающая оптическая иллюзия из эстонского парка: вы тоже это видите!?

Пугающая оптическая иллюзия из эстонского парка: вы тоже это видите!?

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: Kristjan Teedema

Просматривая фотографии эстонских красот, мы наткнулись на серию снимков, сделанных на туристической тропе Алатскиви (Тартумаа) фотографом Кристьяном Теэдема для Tartu Postimees.

Дело в том, что в уменьшенном виде, пень на фото, сделанном недалеко от замка Алатскиви, приобретает несколько пугающие очертания. Взгляните сами. 

ФОТО: Kristjan Teedema

Снимок уже не кажется невинным, ведь при таком масштабе пень начинает напоминать крадучись ползущего в вашем направлении обнаженного по пояс человека. При этом, в полном размере, снимок кажется абсолютно нормальным. 

ФОТО: KRISTJAN TEEDEMA / PM/SCANPIX BALTICS

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ