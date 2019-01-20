Назван смартфон с самой лучшей фотокамерой в мире

Топовый смартфон от Huawei по результатам тестов набрал 109 баллов (114 за фото и 97 за видео). Также стоит отметить, что в некоторых местах Mate 20 Pro уступает P20 Pro, который занимает второе место в рейтинге. Это связано с тем, что в Mate 20 Pro используется широкоугольная камера, которая лучше обычной, но у DxOMark нет разработанных методов оценивания подобной оптики.