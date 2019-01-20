Вс, 20.01.2019
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Валуев в Крещение плескался в подогреваемой купели
ВИДЕО!

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Николай Валуев.

ФОТО: ALESSANDRO DELLA BELLA/AP

19 января православные верующие отметили Крещение Господне. Согласно народной традиции, многие в этот день купаются в проруби.

Не остался в стороне и депутат Госдумы, бывший боксер-тяжеловес Николай Валуев. Он поделился видео, на котором окунается в купель при морозе в -22 градуса (так об этом говорит сам спортсмен).

И все бы ничего, но фолловеры заметили, что от воды идет пар, а из-под воды бьет ключ. Многие посчитали, что купель, в которую бодро окунулся депутат Госдумы, подогревается.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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«Походу, там подогрев стоит», «Обманываете людей», «Надо было ближе к источнику окунаться, там еще теплее», — пишут Валуеву некоторые подписчики.

Сам боксер эту теорию опроверг, обратив внимание скептиков на то, что лед вокруг купели не тает.

Другие решили выразить критику с другой стороны: «Классный у вас дом, с бассейном, с огромной территорией. Я ещё раз убедился в том, что почти все спортсмены идут в госдуму за деньгами!».

Как пишет «Лента», Валуев купался в деревне Сярьги Всеволожского района (Ленинградская область). На момент омовения, согласно метеопрогнозам, температура воздуха в регионе не опускалась ниже -12.

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