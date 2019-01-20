Валуев в Крещение плескался в подогреваемой купели

Не остался в стороне и депутат Госдумы, бывший боксер-тяжеловес Николай Валуев. Он поделился видео, на котором окунается в купель при морозе в -22 градуса (так об этом говорит сам спортсмен).

И все бы ничего, но фолловеры заметили, что от воды идет пар, а из-под воды бьет ключ. Многие посчитали, что купель, в которую бодро окунулся депутат Госдумы, подогревается.

«Походу, там подогрев стоит», «Обманываете людей», «Надо было ближе к источнику окунаться, там еще теплее», — пишут Валуеву некоторые подписчики.

Сам боксер эту теорию опроверг, обратив внимание скептиков на то, что лед вокруг купели не тает.

Другие решили выразить критику с другой стороны: «Классный у вас дом, с бассейном, с огромной территорией. Я ещё раз убедился в том, что почти все спортсмены идут в госдуму за деньгами!».