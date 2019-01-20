Шок-контент: «Живой Кен» показал себя после чудовищной пластической операции

ФОТО: RODRIGO ALVES / CATERS NEWS / Caters News Agency

На этот раз он обратился к иранским врачам с просьбой уменьшить ему лицо.

ФОТО: RODRIGO ALVES / CATERS NEWS / Caters News Agency

Операция длилась пять часов, в общей сложности хирурги удалили около пяти сантиметров кожи и наложили огромное количество швов. Несмотря на отеки, из-за которых «Кен» не может даже открыть глаза, он утверждает, что чувствует себя прекрасно.

ФОТО: RODRIGO ALVES / CATERS NEWS / Caters News Agency

За предыдущие годы Алвес потратил на доведение своей внешности до совершенства более 500 тысяч фунтов стерлингов и не намерен останавливаться на достигнутом.

ФОТО: RODRIGO ALVES / CATERS NEWS / Caters News Agency

В его ближайших планах – 11-я ринопластика и замена импланта в области подбородка. Результатами Родриго обещает поделиться уже через месяц.